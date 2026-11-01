Налоговая сама будет считать налог продавцам на онлайн-платформах: что изменится с 2027 года

С 1 января 2027 г. в Украине начнут действовать новые правила налогообложения доходов, полученных через цифровые платформы. В определенных законом случаях, если человек продает товары через несколько онлайн-площадок и превышает установленные пороги дохода, сумму налога будет самостоятельно определять налоговая.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Государственной налоговой службы Украины.

Контролирующий орган по налоговому адресу продавца будет определять налоговое обязательство, в частности, когда совокупный доход от продажи товаров через несколько цифровых платформ превышает €2000 за календарный год.

Также соответствующие правила будут применяться при превышении годовым доходом 834 размеров минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного года.

Откуда налоговая будет брать информацию

Для определения дохода и суммы налога ГНС будет использовать отчеты операторов цифровых платформ, налоговые расчеты, информацию от компетентных органов других государств в рамках международного автоматического обмена и другие имеющиеся сведения.

Если доход или уже удержанный налог указан в иностранной валюте, суммы будут перечисляться в гривне по официальному курсу Национального банка Украины на 1 января соответствующего отчетного года.

После расчета налога ГНС пошлет плательщику налоговое уведомление-решение с указанием суммы к уплате.

Такой документ должен быть направлен или вручен до 1 июля года, следующего за отчетным. После его получения у человека будет 60 дней для уплаты определенной суммы.

Доходы физического лица, не связанные с деятельностью через цифровые платформы, будут облагаться налогом по общим правилам Налогового кодекса.

Новые правила стартуют в 2027 году

Новый порядок обложения доходов через цифровые платформы начнет действовать с 1 января 2027 года.

Международный автоматический обмен информацией о таких доходах будет применяться в рамках Многостороннего соглашения об автоматическом обмене информацией о доходах, полученных через цифровые платформы (DPI MCAA).

Таким образом, продавцам, которые используют несколько онлайн-площадок, нужно будет учитывать общий доход за год, а не поступление с каждой платформы в отдельности.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 января 2027 года доходы через онлайн-платформы будут облагаться налогом по новым правилам. Для физлиц при соблюдении установленных условий будет действовать ставка НДФЛ 10%, а операторы платформ станут налоговыми агентами и сами будут удерживать и перечислять налог в бюджет. Продажа личных вещей в пределах €2000 в год не будет облагаться налогом.