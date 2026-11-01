Податкова сама рахуватиме податок продавцям на онлайн-платформах: що зміниться з 2027 року

З 1 січня 2027 року в Україні почнуть діяти нові правила оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи. У визначених законом випадках, якщо людина продає товари через кілька онлайн-майданчиків і перевищує встановлені пороги доходу, суму податку самостійно визначатиме податкова.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Державної податкової служби України.

Контролюючий орган за податковою адресою продавця визначатиме податкове зобов’язання, зокрема коли сукупний дохід від продажу товарів через кілька цифрових платформ перевищує €2000 за календарний рік.

Також відповідні правила застосовуватимуться у разі перевищення річним доходом 834 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року.

Звідки податкова братиме інформацію

Для визначення доходу та суми податку ДПС використовуватиме звіти операторів цифрових платформ, податкові розрахунки, інформацію від компетентних органів інших держав у межах міжнародного автоматичного обміну та інші наявні відомості.

Якщо дохід або вже утриманий податок зазначені в іноземній валюті, суми перераховуватимуть у гривні за офіційним курсом Національного банку України на 1 січня відповідного звітного року.

Після розрахунку податку ДПС надішле платнику податкове повідомлення-рішення із зазначенням суми до сплати.

Такий документ мають надіслати або вручити до 1 липня року, наступного за звітним. Після його отримання людина матиме 60 днів для сплати визначеної суми.

Доходи фізичної особи, які не пов’язані з діяльністю через цифрові платформи, оподатковуватимуться за загальними правилами Податкового кодексу.

Нові правила стартують у 2027 році

Новий порядок оподаткування доходів через цифрові платформи почне діяти з 1 січня 2027 року.

Міжнародний автоматичний обмін інформацією про такі доходи застосовуватиметься у межах Багатосторонньої угоди про автоматичний обмін інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи (DPI MCAA).

Таким чином, продавцям, які використовують кілька онлайн-майданчиків, потрібно буде враховувати загальний дохід за рік, а не надходження з кожної платформи окремо.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 1 січня 2027 року доходи через онлайн-платформи оподатковуватимуться за новими правилами. Для фізосіб за дотримання встановлених умов діятиме ставка ПДФО 10%, а оператори платформ стануть податковими агентами та самі утримуватимуть і перераховуватимуть податок до бюджету. Продаж особистих речей у межах €2000 на рік не оподатковуватиметься.