Apple знову стала найдорожчою компанією світу через страх перед ШІ

Apple повернула собі статус найдорожчої компанії світу, обійшовши Nvidia за ринковою капіталізацією. Інвестори дедалі обережніше ставляться до технологічних компаній, які витрачають величезні суми на інфраструктуру штучного інтелекту, тоді як Apple поки утримується від таких масштабних капіталовкладень.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Bloomberg.

За підсумками торгів у п’ятницю акції Apple знизилися на 1,2%, однак капіталізація компанії становила $5,03 трлн.

Акції Nvidia водночас впали на 4,2%, через що її ринкова вартість скоротилася до $4,93 трлн. Таким чином, Apple випередила виробника ШІ-чипів приблизно на $100 млрд.

Це перший випадок із кінця липня, коли Apple знову змогла обійти Nvidia за ринковою вартістю.

Інвесторів лякають витрати на ШІ

Зміна лідера відбулася на тлі широкого розпродажу технологічних акцій після фінансових звітів Intel, Amazon, Alphabet та Meta.

Інвесторів дедалі більше турбує, чи зможуть величезні вкладення технологічних компаній у дата-центри, чипи та іншу ШІ-інфраструктуру забезпечити достатню віддачу.

На цьому тлі Apple, яка обмежувала капітальні витрати, стала найкращою за динамікою серед технологічних гігантів “Чудової сімки”. З початку 2026 року її акції зросли на 27% — більш ніж удвічі сильніше, ніж папери Nvidia.

Великі витрати на ШІ вже призвели до того, що вільний грошовий потік Alphabet та Amazon став від’ємним. Компанії дедалі активніше звертаються до боргового ринку для фінансування інвестицій, тоді як зростання процентних ставок робить такі запозичення дорожчими.

Apple, навпаки, прогнозує зростання вільного грошового потоку на 38% — до $142 млрд за 2026 фінансовий рік, який завершився 30 вересня.

Технологічний сектор пережив найгірший місяць із березня 2025 року

Індекс Nasdaq 100 у жовтні впав на 6,7%, що стало його найгіршим місячним результатом із березня 2025 року.

Акції операторів дата-центрів CoreWeave та Nebius Group за місяць втратили понад 30%.

Intel після різкого падіння у п’ятницю завершила жовтень зі зниженням більш ніж на 45%. За даними Bloomberg, це найбільше місячне падіння акцій компанії щонайменше за 40 років.

Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що найбільші технологічні компанії світу втратили майже $900 млрд ринкової капіталізації після публікації квартальних звітів. Причиною масового розпродажу стало різке зростання витрат на ШІ-інфраструктуру: сукупні капітальні витрати Amazon, Meta, Microsoft та Alphabet зросли до $207 млрд проти $113 млрд роком раніше.