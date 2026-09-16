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Штучний інтелект від Apple: компанія готує корпоративний сервер спільно з Nvidia

Apple
Apple готує власний корпоративний сервер для штучного інтелекту / Depositphotos

Компанія Apple працює над створенням власного корпоративного сервера на базі власних процесорів та проводить переговори з Nvidia щодо закупівлі їхнього мережевого обладнання.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Очікується, що новий продукт компанія продаватиме розробникам штучного інтелекту, державним органам та різним комерційним компаніям.

За даними джерел, масштабний проєкт навряд чи з'явиться на ринку раніше 2029 року.

Планується випуск у двох конфігураціях: простіша версія працюватиме на двох майбутніх чіпах Apple M8 Ultra, тоді як вдосконалена модифікація міститиме одразу чотири такі процесори.

Для ефективного об'єднання та підключення чіпів M8 розробники планують використовувати сучасну технологію Nvidia NVLink Fusion, хоча остаточне рішення ще не ухвалене, і проєкт за потреби можуть скасувати або завершити без залучення технологій Nvidia.

На тлі цих новин акції обох технологічних гігантів на біржі в Нью-Йорку залишилися практично без змін.

Раніше повідомлялося, що Apple планує підвищити ціни на свої продукти. Такий крок зумовлений стрімким зростанням вартості мікросхем пам'яті та накопичувачів, захистити споживачів від якого компанія більше не в змозі.

Автор:
Тетяна Бесараб

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