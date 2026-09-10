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Головний постачальник чипів для Apple та Nvidia зільшив виторг на 53% через бум ШІ

TSMC
Головний постачальник чипів для Apple та Nvidia зільшив виторг на 53% через бум ШІ

Головний світовий виробник мікросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) збільшив щомісячний виторг на 53,3%. Компанія намагається впоратися з величезним напливом замовлень від творців штучного інтелекту, але попит усе одно випереджає можливості заводів.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Лише за серпень тайванський виробник заробив 514,8 млрд місцевих доларів (близько 16,3 млрд доларів США). За підсумками всього кварталу аналітики очікують зростання продажів майже на 47%.

Будівництво 20 заводів і рекордні витрати

TSMC забезпечує процесорами гігантів на кшталт Nvidia та Apple і зараз розширюється небаченими темпами. Якщо раніше компанія будувала щонайбільше чотири-п'ять об'єктів одночасно, то зараз зводить і обладнує близько 20 заводів удома та за кордоном. Потреба в обладнанні для створення мікросхем зросла майже вдвічі лише з кінця минулого року, проте фабрики все одно перевантажені.

Щоб збільшити випуск у майбутньому, тайванці домовилися з нідерландською компанією ASML про купівлю найсучасніших літографічних машин вартістю близько 400 млн доларів кожна. Їх почнуть масово запускати у виробництво з 2030 року.

Загалом у 2026 році TSMC планує витратити на розвиток рекордні 60–64 млрд доларів і розраховує на зростання річного виторгу на понад 40%. З початку року акції компанії подорожчали вже на 60%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в обмін на зниження мит TSMC інвестує 265 млрд доларів у виробництво чипів у США. Тайванський напівпровідниковий гігант вирішив виділити додаткові 100 млрд доларів на розширення потужностей на американській території в межах двосторонньої угоди між Вашингтоном і Тайбеєм.

Автор:
Максим Кольц

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