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Китайські нафтопереробні заводи призупиняють експорт палива: що це означає для світових ринків

нафта
Крупні НПЗ Китаю скасовують жовтневі відвантаження / Depositphotos

Китайські нафтопереробні заводи призупинили експорт нафтопродуктів у жовтні, оскільки Пекін прагне зберегти внутрішні запаси. Це рішення може ще більше послабить паливні ринки, які вже обмежені через війну.

Як пише Dilo, про це повідомляє Reuters.

Пекін обмежив експорт палива ще в березні після того, як початок війни в Ірані порушив постачання сирої нафти з Близького Сходу.

Хоча в липні обмеження послабили, зараз великі заводи не отримали зеленого світла на експорт паливної продукції, окрім постачань до Гонконгу та Макао.

Незрозуміло, чи відновить Пекін дозволи після закінчення свят 7 жовтня, адже все залежатиме від внутрішніх запасів та обсягів переробки.

Світові ціни можуть злетіти

Світові ринки стикаються з втратою поставок через війну в Ірані та атаки України на російську нафтопереробну інфраструктуру. Дії Китаю можуть призвести до зростання цін у деяких країнах до нових максимумів.

Експерти зазначають, що уряд зосереджений на безпеці внутрішніх поставок, тоді як міжнародні ринки залишаються другорядною проблемою.

Ситуація з падінням запасів

Запаси комерційного газойлю та дизельного палива в країні приблизно на 20 мільйонів барелів нижчі за довоєнний рівень, а бензину не вистачає приблизно на 9 мільйонів барелів.

Через це Пекін поставив експорт у пряму залежність від повернення місцевих запасів до безпечних показників.

Нагадаємо, найбільший у світі китайський нафтопереробний завод Sinopec збільшив закупівлі російської нафти з Далекого Сходу. Це рішення пов'язане зі скороченням поставок з Близького Сходу через війну з Іраном. 

Автор:
Тетяна Бесараб

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