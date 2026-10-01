Найбільший покупець української пшениці зменшить імпорт майже на чверть: яка причина

Головний імпортер української пшениці, Єгипет, у сезоні 2026/27 планує скоротити закупівлі зерна приблизно на 23% — до 12 млн тонн.

Як пише Dilo, про це повідомляє latifundist з посиланням на звіт Grain and Feed Update Служби закордонного сільського господарства USDA (FAS).

Причини скорочення закупівель

У FAS пояснюють зменшення імпорту зростанням внутрішнього виробництва пшениці в Єгипті та значними перехідними запасами.

Водночас попередню оцінку імпорту за попередній 2025/26 МР служба підвищила на 22% через активні державні закупівлі зерна для формування резервів.

Прогнозується, що виробництво пшениці в самому Єгипті у 2026/27 МР зросте до 10 млн т проти 9,2 млн т у попередньому сезоні. При цьому площі збирання врожаю збільшаться з 1,33 млн га до 1,5 млн га.

Позиції України на єгипетському ринку

Єгипет залишається одним із ключових ринків збуту для української пшениці. За підсумками 2025/26 МР Україна експортувала до цієї країни 3,86 млн т зернової, посівши друге місце серед постачальників.

Лідером стала Росія з показником 8,7 млн т, тоді як постачання з країн ЄС склали 2,25 млн т.

Як зазначають у FAS, Єгипет значною мірою орієнтується на українську та російську пшеницю завдяки конкурентним цінам, нижчим витратам на фрахт і коротшим термінам доставки порівняно з альтернативними постачальниками. Проте наявні воєнні та логістичні ризики частково нівелюють ці переваги.

Нагадаємо, українська пшениця активно їде через румунський порт Констанца, але вже в жовтні ситуація ускладниться через початок експорту кукурудзи. Через це культурам доведеться конкурувати за транспорт, що може сповільнити постачання пшениці.