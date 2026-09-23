Світові ціни на пшеницю стрімко зростають через блокаду Чорного моря

Світові покупці пшениці, які довго вичікували із закупівлями через виснаження запасів, скоро почнуть платити набагато більше. Війна між Росією та Україною майже повністю зупинила вивезення зерна з Чорного моря через постійні загрози кораблям та портам.

Як пише Dilo,про це повідомляє Reuters.

Це спровокувало стрімке зростання світових цін, зокрема ф'ючерси в Чикаго підскочили до трирічного максимуму.

Імпортери в Азії, на Близькому Сході та в Африці, які сподівалися на відновлення чорноморської логістики, змушені шукати дорогих альтернативних постачальників, що загрожує черговою хвилею глобальної продовольчої інфляції.

Азійські борошномели б'ють тривогу

Найбільшого удару від зернової кризи зазнає Азія, куди чорноморське зерно практично не надходить. Наприклад, Індонезія у вересні скоротила імпорт з цього регіону до мінімальних показників.

Місцеві борошномели змушені переорієнтовуватися на ринки Аргентини та Австралії, сплачуючи за сировину на чверть більше порівняно з минулорічними цінами на чорноморську пшеницю.

Через брак фінансових ресурсів та неможливість повністю перекласти здорожчання на кінцевих споживачів, багато підприємств переходять на дрібні партії та працюють на знижених потужностях, очікуючи подальшого загострення конкуренції до кінця року.

Єгипет рятується від дефіциту пшениці

Провідні імпортери Близького Сходу та Північної Африки наразі мають тимчасовий перепочинок завдяки нещодавньому внутрішньому збору врожаю та залишкам власних запасів.

Зокрема, Єгипет суттєво скоротив обсяги закупівель з Росії та України, водночас диверсифікуючи постачання за рахунок Франції та інших європейських країн.

Проте частина єгипетських підприємств продовжує свідомо стримувати закупівлі великих обсягів, сподіваючись на відновлення переговорів між воюючими країнами та різке зниження ринкових цін у разі розблокування морського судноплавства.

Нагадаємо, українська пшениця активно їде через румунський порт Констанца, але вже в жовтні ситуація ускладниться через початок експорту кукурудзи. Через це культурам доведеться конкурувати за транспорт, що може сповільнити постачання пшениці.