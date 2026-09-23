Світові ціни на рослинні олії знижуються: соняшникова - в Україні подешевшала

Світові ціни на рослинні олії продовжують знижуватися під тиском сезонного збільшення пропозиції та падіння котирувань нафти. За останній тиждень подешевшали ф'ючерси на соєву та пальмову олію, а ціни на соняшникову олію знизилися в Індії та Україні. Аналітики очікують подальшої стабілізації ринку найближчими тижнями.

Як пише Dilo, про це інформує "Зернова біржа".

Ціни на рослинні олії знижуються

Світові ціни на рослинні олії почали знижуватися після тривалого спекулятивного зростання. На ринок надходить більше пальмової, соняшникової та ріпакової олії, а найближчим часом очікується збільшення пропозиції соєвої олії.

Додатковий тиск на ціни створюють очікування рекордної світової пропозиції олійних культур у 2026/27 маркетинговому році. Покупці, ймовірно, відкладатимуть закупівлі, очікуючи нижчих цін після спекулятивних стрибків.

Нафта

Листопадові ф'ючерси на нафту Brent за тиждень подешевшали на 10% - до $99 за барель. Зниження відбувається на тлі очікувань переговорів Ірану та інших країн під час Генеральної асамблеї ООН.

Соєва олія

Грудневі ф'ючерси на соєву олію на Чиказькій товарній біржі за тиждень знизилися на 3,5% - до $1498 за тонну. Водночас за місяць котирування залишаються на 0,9% вищими, а порівняно з минулим роком - на 36%.

Початок збирання сої у США посилює тиск на ціни. Водночас ринок підтримують очікування позитивних результатів переговорів між президентом США Дональдом Трампом і головою КНР Сі Цзіньпіном.

У Бразилії спотові ціни на соєву олію за тиждень зросли на $30 за тонну — до $1240–1250 за тонну FOB. Натомість ф'ючерси на соєву олію в китайському Даляні знизилися на $30 - до $1310–1320 за тонну. На ринок тиснуть початок збирання місцевого врожаю та збільшення закупівель сої зі США й Аргентини.

Пальмова олія

Листопадові ф'ючерси на пальмову олію на біржі Bursa Malaysia за останні сім днів знизилися на 1,5% - до 4810 ринггітів, або близько $1180 за тонну.

На котирування тиснуть здешевлення нафти та очікування подальшого зростання запасів пальмової олії. Одним із факторів стало скорочення експорту за перші 20 днів вересня на 12,8–24,7%.

Соняшникова олія

Ціни попиту на соняшникову олію в Індії за тиждень знизилися на 3,6% - до $1380 за тонну CIF Mumbai. Тиск на ринок посилюється через збільшення пропозиції з Чорноморського регіону.

У Росії ціни впали на $50–60 за тонну - до $1250–1270 за тонну FOB чорноморські порти. Причиною стало зростання вартості фрахту та страхування суден.

В Україні ціни попиту на соняшникову олію знизилися на $10 за тонну — до $1090–1100 за тонну з доставкою до портів Дунаю. Зниження відбулося на тлі посилення атак на портову інфраструктуру та подорожчання фрахту.

Ріпакова олія

Котирування європейської ріпакової олії за тиждень знизилися на $10–15 за тонну - до $1420–1425 за тонну FOB Нідерланди. На ринок тисне збільшення пропозиції дешевшої ріпакової олії з України.

За перші 17 днів вересня Україна експортувала 81,8 тис. тонн ріпакової олії та 68 тис. тонн соняшникової. Нижчі обсяги експорту соняшникової олії пов'язані з тим, що переробка нового врожаю соняшнику лише розпочалася.

За прогнозом, найближчими тижнями ціни на рослинні олії можуть стабілізуватися. Водночас пальмова олія, ймовірно, продовжить дешевшати, що створюватиме додатковий тиск на ціни соєвої та соняшникової олії.

Нагадамо, за підсумками 2025/26 маркетингового року Росія стала найбільшим у світі експортером соняшникової олії, випередивши Україну. Україна утримувала перше місце 20 сезонів поспіль - з 2005/06 до 2024/25 маркетингового року (МР).