Українська олія тримається на ринку, на фоні здешевлення російської та попри тиск Аргентини

Ціни на соняшник в Україні після досягнення рекордних рівнів почали знижуватися на тлі ослаблення попиту з боку переробників і посилення конкуренції на світовому ринку. Додатковий тиск створює активний експорт із Аргентини та очікуване здешевлення російської олії.

Наприкінці тижня ціни попиту сягали рекордних 33 тис. грн/т (для олійності 50%), однак уже з початку нового тижня знизилися на 300–500 грн/т — до 31 800–32 500 грн/т (або 635–650 дол./т без ПДВ з доставкою на завод).

Тиск на ціни спричинений кількома факторами. Зокрема, зниження маржі переробки змусило частину заводів скоротити закупівлі, що зменшило попит на сировину.

Водночас на світовому ринку посилюється конкуренція. Зокрема, зростання пропозиції соняшникової олії з Аргентини призвело до зниження цін в Індії — одному з ключових імпортерів. За тиждень ціни на олію з поставкою в Мумбаї знизилися ще на 10 дол./т — до 1410–1415 дол./т.

Це також вплинуло на російський ринок: ціни на російську соняшникову олію знизилися до 1315–1320 дол./т FOB. Водночас українська олія демонструє відносну стійкість — ціни попиту навіть зросли до 1320–1325 дол./т через обмежену пропозицію.

Додатковим фактором стала атака на інфраструктуру: нещодавно було пошкоджено один із припортових олієекстракційних заводів, а також резервуари для зберігання олії у Чорноморську. Це обмежує експортні можливості та підтримує ціни.

Водночас уже у травні конкуренція може посилитися. Росія знижує експортне мито на соняшникову олію у 3,5 раза, що дозволить її експортерам зменшити ціни та активніше виходити на зовнішні ринки.

За даними Держстату, у 2025 році Україна виробила 10,24 млн т соняшнику — на 7% менше, ніж роком раніше. Станом на 1 квітня 2026 року запаси також скоротилися на 10% — до 2,6 млн т.

Аналітики зазначають, що подальша динаміка цін значною мірою залежатиме від глобального ринку олій, зокрема цін на нафту, які зростають на тлі геополітичної напруги.

Нагадаємо, що в Україні очікується зростання виробництва олійних культур. За прогнозами аналітиків, урожай соняшнику у 2026 році може зрости до близько 13,7 млн тонн, що суттєво перевищує показники попереднього сезону.