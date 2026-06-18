"Режим керованої гнучкості": в НБУ пояснили, чому гривня слабшає

Курс гривні коливається в межах керованої гнучкості, реагуючи на попит і пропозицію. Водночас на готівковому ринку ситуація спокійна: в НБУ говорять про стабілізацію очікувань і відсутність ажіотажу.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на брифінг Національного банку України.

Що найбільше впливає на курс гривні

Одним з основних чинників, що впливають на курс гривні, є тиск попиту та пропозиції, тому курс коливається так, як і передбачали в НБУ, зазначив голова регулятора Андрій Пишний.

"Фактори тиску пов’язані з глобальними процесами, а також зі зростанням фіскальної складової, адже збільшилися витрати бюджету", – пояснив він.

У НБУ не спостерігають суттєвого скорочення пропозиції на ринку, попри типове для червня–липня сезонне зниження. Вона підтримується за рахунок агропромислового та гірничо-металургійного комплексів, а також благодійних організацій. Загалом за п’ять місяців поточного року валова пропозиція на 13% вища порівняно з аналогічним періодом минулого року, розповів заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

Водночас він зазначив, що в Україні відбувається нарощення бюджетних видатків, які за п'ять місяців зросли на третину. Через це в країні утворилася певна асиметрія: валовий попит зростає швидшими темпами, ніж валова пропозиція. Відповідно, відбувається зростання чистого попиту, основний внесок у який робить фіскальний імпульс: оборонний сектор, паливно-енергетичний комплекс та імпорт споживчих товарів.

Таким чином, протягом червня чистий попит на валюту зріс і становить $147 млн (у травні – $107 млн, у квітні – $117 млн). Внаслідок цього відбулася девальвація до рівня 44,97 грн за долар.

Чи вплинула девальвація гривні на настрої населення

У готівковому сегменті ситуація контрольована, НБУ спостерігає стабілізацію курсових очікувань, а нервозності на ринку немає, повідомив Юрій Гелетій.

"Якщо проаналізувати попит у готівковому сегменті: у березні він становив $44 млн, близько $20 млн – у квітні, $14 млн – у травні, а зараз він на рівні $19 млн. Загалом населення продовжує інвестувати, і жодного ажіотажу чи нервозності на готівковому сегменті ми не спостерігаємо. Була певна реакція населення, коли відбулася девальвація: люди наростили купівлю валюти, але наразі цей показник повернувся до $18-19 млн".

У НБУ вважають за доцільним буде зберігати режим гнучкого курсоутворення, за якого валютні коливання не знижують інвестиційну привабливість економіки.

Андрій Пишний додав, що регулятор не має завдання досягти певного фіксованого курсового показника. Головна ціль – дати можливість ринку рухатися під впливом ринкових чинників та макроумов:

"Станом на зараз ми досягли певного балансу, але тиск факторів сезонності та зростання витрат бюджету впливають на курс. Проте ситуація залишається керованою. Ми працюємо над тим, щоб обсяг операцій між учасниками ринку без участі НБУ постійно зростав. Зараз він перебуває на рівні 40-50%".

Який рівень інфляції НБУ ставить собі за мету

Національний банк наразі не має курсової цілі, адже Україна перебуває не лише в режимі керованої гнучкості курсу, а й у режимі гнучкого інфляційного таргетування, пояснює Андрій Пишний:

"Ми чітко говоримо, що наша мета – досягнення інфляційного таргету на рівні 5%. Саме в цьому напрямку ми працюємо, використовуючи облікову ставку, ситуацію на валютному ринку, і операційний інструменти та інтервенції. На цьому шляху трапляються коливання, і ми наголошували на тому, що невизначеність стала нормою. Фактор війни на Близькому Сході певною мірою має свій інфляційний ефект. Але станом на зараз вторинні фактори, які почали позначатися на витратах виробництва, пов’язані з курсовою динамікою дещо сильніше, ніж ми планували".

Після завершення війни на Близькому Сході фактори, які вказують на зростання попиту та курсову динаміку, можуть послабитися.

Нагадаємо, 18 червня Національний банк України встановив такий офіційний курс долара та євро: