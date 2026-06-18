Торгівля виходить із тіні: фіскалізований виторг зріс до 2,5 трлн грн

За підсумками січня-травня 2026 року загальна сума виторгів, проведених через реєстратори розрахункових операцій (РРО) та програмні РРО, становила 2,5 трлн грн. Це на 390,9 млрд грн, або 18,1%, більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева

Кількість розрахункових документів за п’ять місяців перевищила 4,34 млрд чеків, що на 198,7 млн, або 4,8%, більше, ніж рік тому.

За словами Гетманцева, динаміка свідчить про поступове зростання рівня фіскалізації економіки, однак масштаби детінізації у сферах торгівлі та послуг залишаються недостатніми.

Він закликав бізнес працювати виключно в легальному полі та проводити розрахунки через РРО. Покупцям, своєю чергою, рекомендував вимагати фіскальні чеки, оскільки це сприяє наповненню бюджету.

Гетманцев також заявив, що Бюро економічної безпеки та Державна податкова служба мають посилити боротьбу з нелегальною торгівлею та тіньовими ринками.

Зростання обсягів операцій через РРО є одним із індикаторів детінізації економіки та збільшення податкових надходжень до бюджету, що особливо важливо в умовах воєнного часу.

Додамо, український бізнес щорічно витрачає 600 млн грн тільки на папір для чеків — це 9,49 млрд чеків на рік, без урахування обслуговування принтерів і логістики стрічок.