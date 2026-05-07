Скільки бізнес втрачає на паперових чеках і ручних процесах

В Україні бізнес щорічно витрачає 600 млн грн тільки на папір для чеків — це 9,49 млрд чеків на рік, без урахування обслуговування принтерів і логістики стрічок. Поки одні підприємці досі рахують витрати вручну, Intertop уже заощадив понад 9 млн грн, перейшовши на програмний РРО Чекбокс. Розберемо, де саме бізнес втрачає гроші і як виглядає реальний кейс трансформації.

Де бізнес найбільше витрачає на паперові процеси

Обладнання та його заміна

Апаратні РРО коштують від 15 тис. грн за одиницю та потребують заміни кожні 7 років — плюс витрати на логістику фіскальних стрічок до кожної точки. Для мережі з 250+ магазинів це мільйони гривень на один цикл, а збої обладнання під час пікових продажів кратно збільшують ці втрати. Саме таку ситуацію мала Intertop до цифрової трансформації.

Папір, чорнила, сервіс

Ринок друкує 9,49 млрд чеків на рік, а витрати лише на термопапір сягають 600 млн грн щорічно. Команда витрачає багато часу на друк, архівацію та заповнення касових книг — це прихована вартість, яку рідко рахують в P&L. Сервіс принтерів, заміна голівок і закупівля стрічок — ще один пласт постійних операційних витрат, який складно помітити у звітності.

Кейс Intertop: 257 кас і 9 млн грн економії

Масштаб задачі — і чому апаратні РРО не справлялися

Intertop — велика роздрібна мережа з численними фізичними магазинами та активним онлайн-каналом продажів. До впровадження програмного рішення компанія використовувала традиційні апаратні РРО, які потребували витрат на закупівлю обладнання, сервісне обслуговування, логістику та адміністрування. З ростом бізнесу ці витрати ставали дедалі відчутнішими, а масштабування кожної нової точки перетворювалося на окремий проєкт з бюджетом і дедлайнами.

Як Чекбокс вирішив проблему

Перехід на ПРРО Чекбокс дозволив централізовано автоматизувати 257 кас одночасно — без складної інфраструктури та залежності від фізичних пристроїв. Рішення інтегрується з обліковими системами бізнесу: автоматично передає дані про продажі, формує фіскальні чеки та забезпечує відповідність вимогам законодавства без додаткового навантаження на персонал.

Економія сформувалася за рахунок кількох ключових факторів:

відсутності необхідності закупівлі апаратних РРО,

зменшення витрат на технічне обслуговування,

спрощення адміністрування касових операцій,

швидкого масштабування нових точок,

повноцінної інтеграції з внутрішніми системами компанії.

Результати в цифрах

Основним результатом впровадження стало скорочення витрат більш ніж на 9 млн грн. Замість складної фізичної інфраструктури Intertop отримав гнучку цифрову модель роботи кас, яка легко адаптується до змін бізнес-процесів. Компанія отримала прозору фінансову аналітику, стабільну роботу касової інфраструктури, швидке впровадження нових функцій і зниження операційних ризиків — все в межах одного рішення замість розрізненої апаратної мережі.

Для кого це критично

Досвід Intertop демонструє, що перехід на програмні РРО — це не просто технічне оновлення, а повноцінний інструмент оптимізації бізнес-процесів. Рішення підходить ритейлу, HoReCa, e-commerce і будь-якому бізнесу, де обсяг операцій прямо множить кожну копійку витрат. Що більша мережа, то швидше окупається перехід: Intertop досяг повернення інвестицій вже в перші місяці після запуску.

Кейс Intertop із економією понад 9 млн грн — показовий приклад того, що цифрова трансформація не є привілеєм великих корпорацій.