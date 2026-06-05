Україна отримала відстрочку щодо закону про посилки: що вирішив МВФ

Міжнародний валютний фонд погодився перенести до кінця липня термін ухвалення закону про оподаткування міжнародних посилок, який був одним із маяків програми співпраці з Україною. Завдяки цьому знято ризики для отримання чергового траншу фінансування в розмірі 686 млн доларів, однак у МВФ дали зрозуміти, що подальших відтермінувань не буде.

Як пише Delo.ua, про це інформує РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

МВФ змінив позицію щодо закону про посилки

Головні результати переговорів:

термін ухвалення закону про оподаткування міжнародних посилок перенесено до кінця липня;

перешкод для отримання другого траншу фінансування від МВФ наразі немає;

ставку податку на прибуток банків планують підвищити до 50%, а МВФ не заперечуватиме проти цього кроку, хоча й надалі вважає його ризикованим для кредитування економіки;

закон про оподаткування доходів із цифрових платформ Верховна Рада може розглянути вже наступного тижня.

Спочатку ухвалення закону про оподаткування посилок було заплановане до кінця березня і залишалося однією з обов'язкових умов для продовження фінансування України з боку МВФ.

Ще минулого тижня співрозмовники повідомляли, що Фонд не готовий йти на компроміси, а без ухвалення документа виділення наступного траншу було б неможливим. Однак на завершальному етапі роботи місії позиція кредитора змінилася.

За інформацією джерел, експертів МВФ переконали, що для забезпечення підтримки законопроєкту у Верховній Раді необхідний додатковий час для консультацій із депутатами.

Переговори щодо цього питання були складними. Водночас у Фонді дали зрозуміти, що подальших відтермінувань не буде.

"Від МВФ був однозначний посил, що це зроблено востаннє", — повідомило джерело, обізнане з перебігом переговорів.

За словами учасників консультацій, у Фонді врахували політичні та економічні обставини навколо законопроєкту, зокрема відсутність достатньої підтримки серед народних депутатів для його швидкого ухвалення.

Найближчим часом уряд і парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики мають активізувати роботу з депутатами для пошуку необхідної кількості голосів.

Наприкінці травня міністр фінансів Сергій Марченко та голова податкового комітету Данило Гетманцев заявляли про необхідність посилити комунікацію щодо законопроєкту та зменшити його негативне сприйняття як серед суспільства, так і серед парламентарів.

Попри це, джерела зазначають, що єдиної позиції щодо документа у Верховній Раді досі немає.

Наступний перегляд програми співпраці України з МВФ запланований на кінець серпня. До цього часу закон про оподаткування міжнародних посилок має бути ухвалений.

Фактично на це у парламенту залишиться близько півтора місяця, оскільки у другій половині липня депутати традиційно завершують активну законодавчу роботу до початку осінньої сесії.

Нагадаємо, 26 травня Верховна Рада не підтримала ключові правки до законопроєкту №12360, який передбачав скасування податкових пільг на міжнародні посилки до 150 євро, чого вимагає від України МВФ.

Про програму МВФ

Україна та МВФ досягли домовленостей на рівні персоналу про нову програму підтримки на $8,1 млрд на чотири роки.

За оцінками МВФ, фінансовий розрив України у 2026–2029 роках становитиме близько $136,5 млрд, з яких $63 млрд — у 2026–2027 роках, навіть з урахуванням вже підтвердженої міжнародної допомоги.

Рада виконавчих директорів МВФ 26 лютого схвалила нову чотирирічну програму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF) для України на 8,1 млрд доларів, покликану частково покрити прогнозований дефіцит державного бюджету впродовж цього періоду.

3 березня Україна отримала перший транш у 1,5 млрд доларів від МВФ.

Перший перегляд програми МВФ заплановано на червень 2026 року. За умови успішного перегляду Україна отримає 686 млн доларів.