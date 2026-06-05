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Украина получила отсрочку по закону об посылках: что решил МВФ
Международный валютный фонд согласился перенести до конца июля срок принятия закона о налогообложении международных посылок, который являлся одним из маяков программы сотрудничества с Украиной. Благодаря этому сняты риски для получения очередного транша финансирования в размере 686 млн. долларов, однако в МВФ дали понять, что дальнейших отсрочок не будет.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.
МВФ изменил позицию по закону об посылках
Главные результаты переговоров:
- срок принятия закона о налогообложении международных посылок перенесен до конца июля;
- препятствий для получения второго транша финансирования от МВФ пока нет;
- ставку налога на прибыль банков планируют повысить до 50%, а МВФ не будет возражать против этого шага, хотя и дальше считает его рискованным для кредитования экономики;
- Закон о налогообложении доходов с цифровых платформ Верховная Рада может рассмотреть на следующей неделе.
Первоначально принятие закона о налогообложении посылок было запланировано до конца марта и оставалось одним из обязательных условий для продолжения финансирования Украины со стороны МВФ.
Еще на прошлой неделе собеседники сообщали, что Фонд не готов идти на компромиссы, а без принятия документа выделение следующего транша было бы невозможно. Однако на завершающем этапе работы миссии позиция кредитора поменялась.
По информации источников, эксперты МВФ убедили, что для обеспечения поддержки законопроекта в Верховной Раде необходимо дополнительное время для консультаций с депутатами.
Переговоры по этому вопросу были сложными. В то же время в Фонде дали понять, что дальнейших отсрочок не будет.
"От МВФ был однозначный посыл, что это сделано в последний раз", - сообщил источник, осведомленный о ходе переговоров.
По словам участников консультаций, в Фонде учли политические и экономические обстоятельства вокруг законопроекта, в частности, отсутствие достаточной поддержки среди народных депутатов для его быстрого принятия.
В ближайшее время правительство и парламентский комитет по финансам, налоговой и таможенной политике должны активизировать работу с депутатами для поиска необходимого количества голосов.
В конце мая министр финансов Сергей Марченко и глава налогового комитета Даниил Гетманцев заявляли о необходимости усилить коммуникацию по законопроекту и уменьшить его негативное восприятие как среди общества, так и среди парламентариев.
Несмотря на это, источники отмечают, что единой позиции по документу в Верховной Раде до сих пор нет.
Следующий пересмотр программы сотрудничества Украины с МВФ намечен на конец августа. До этого времени закон о налогообложении международных посылок должен быть принят.
Фактически, на это у парламента останется около полутора месяцев, поскольку во второй половине июля депутаты традиционно завершают активную законодательную работу до начала осенней сессии.
Напомним, 26 мая Верховная Рада не поддержала ключевые поправки к законопроекту №12360, предусматривавшему отмену налоговых льгот на международные посылки до 150 евро, чего требует от Украины МВФ.
О программе МВФ
Украина и МВФ достигли договоренностей на уровне персонала о новой программе поддержки на $8,1 млрд в четыре года.
По оценкам МВФ, финансовый разрыв Украины в 2026-2029 годах составит около $136,5 млрд, из которых $63 млрд - в 2026-2027 годах, даже с учетом уже подтвержденной международной помощи.
Совет исполнительных директоров МВФ 26 февраля одобрила новую четырехлетнюю программу расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) для Украины на 8,1 млрд долларов, призванную частично покрыть прогнозируемый дефицит государственного бюджета в течение этого периода.
3 марта Украина получила первый транш в 1,5 млрд долларов от МВФ.
Первый пересмотр программы МВФ намечен на июнь 2026 года. При успешном пересмотре Украина получит 686 млн долларов.