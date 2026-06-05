Украина получила отсрочку по закону об посылках: что решил МВФ

Международный валютный фонд согласился перенести до конца июля срок принятия закона о налогообложении международных посылок, который являлся одним из маяков программы сотрудничества с Украиной. Благодаря этому сняты риски для получения очередного транша финансирования в размере 686 млн. долларов, однако в МВФ дали понять, что дальнейших отсрочок не будет.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

МВФ изменил позицию по закону об посылках

Главные результаты переговоров:

срок принятия закона о налогообложении международных посылок перенесен до конца июля;

препятствий для получения второго транша финансирования от МВФ пока нет;

ставку налога на прибыль банков планируют повысить до 50%, а МВФ не будет возражать против этого шага, хотя и дальше считает его рискованным для кредитования экономики;

Закон о налогообложении доходов с цифровых платформ Верховная Рада может рассмотреть на следующей неделе.

Первоначально принятие закона о налогообложении посылок было запланировано до конца марта и оставалось одним из обязательных условий для продолжения финансирования Украины со стороны МВФ.

Еще на прошлой неделе собеседники сообщали, что Фонд не готов идти на компромиссы, а без принятия документа выделение следующего транша было бы невозможно. Однако на завершающем этапе работы миссии позиция кредитора поменялась.

По информации источников, эксперты МВФ убедили, что для обеспечения поддержки законопроекта в Верховной Раде необходимо дополнительное время для консультаций с депутатами.

Переговоры по этому вопросу были сложными. В то же время в Фонде дали понять, что дальнейших отсрочок не будет.

"От МВФ был однозначный посыл, что это сделано в последний раз", - сообщил источник, осведомленный о ходе переговоров.

По словам участников консультаций, в Фонде учли политические и экономические обстоятельства вокруг законопроекта, в частности, отсутствие достаточной поддержки среди народных депутатов для его быстрого принятия.

В ближайшее время правительство и парламентский комитет по финансам, налоговой и таможенной политике должны активизировать работу с депутатами для поиска необходимого количества голосов.

В конце мая министр финансов Сергей Марченко и глава налогового комитета Даниил Гетманцев заявляли о необходимости усилить коммуникацию по законопроекту и уменьшить его негативное восприятие как среди общества, так и среди парламентариев.

Несмотря на это, источники отмечают, что единой позиции по документу в Верховной Раде до сих пор нет.

Следующий пересмотр программы сотрудничества Украины с МВФ намечен на конец августа. До этого времени закон о налогообложении международных посылок должен быть принят.

Фактически, на это у парламента останется около полутора месяцев, поскольку во второй половине июля депутаты традиционно завершают активную законодательную работу до начала осенней сессии.

Напомним, 26 мая Верховная Рада не поддержала ключевые поправки к законопроекту №12360, предусматривавшему отмену налоговых льгот на международные посылки до 150 евро, чего требует от Украины МВФ.

О программе МВФ

Украина и МВФ достигли договоренностей на уровне персонала о новой программе поддержки на $8,1 млрд в четыре года.

По оценкам МВФ, финансовый разрыв Украины в 2026-2029 годах составит около $136,5 млрд, из которых $63 млрд - в 2026-2027 годах, даже с учетом уже подтвержденной международной помощи.

Совет исполнительных директоров МВФ 26 февраля одобрила новую четырехлетнюю программу расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) для Украины на 8,1 млрд долларов, призванную частично покрыть прогнозируемый дефицит государственного бюджета в течение этого периода.

3 марта Украина получила первый транш в 1,5 млрд долларов от МВФ.

Первый пересмотр программы МВФ намечен на июнь 2026 года. При успешном пересмотре Украина получит 686 млн долларов.