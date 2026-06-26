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Украина и Польша подписали два соглашения в области окружающей среды и химической безопасности

Украина и Польша подписали два соглашения в сфере окружающей среды
Украина и Польша подписали два соглашения в сфере окружающей среды

Украина и Польша подписали два документа о сотрудничестве в сфере экологического финансирования и химической безопасности во время Конференции по восстановлению Украины URC2026.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение Минэкономики.

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Александр Краснолуцкий и президент правления Национального фонда охраны окружающей среды и водного хозяйства Польши Дорота Завадская-Степняк подписали письмо о намерениях по сотрудничеству и обмену опытом.

Договоренности предусматривают развитие экологического финансирования и подготовки Украины к администрированию структурных фондов Европейского Союза. Речь идет о создании механизмов, которые должны помочь более эффективно использовать европейские финансовые инструменты для реализации природоохранных проектов.

Кроме того, Александр Краснолуцкий и президент Бюро по химическим веществам Республики Польша Агнешка Дудра подписали меморандум о взаимопонимании в сфере химической безопасности.

Документ определяет сотрудничество по следующим направлениям:

  • управление ртутью;
  • мониторинг стойких органических загрязнителей;
  • создание системы предварительного обоснованного согласия (PIC) для торговли опасными химическими веществами.

В министерстве отмечают, что сотрудничество с польскими партнерами должно способствовать выполнению евроинтеграционных обязательств Украины в сфере окружающей среды и внедрению европейских стандартов экологического регулирования.

Отметим, Украина сможет внедрить экологическое законодательство Европейского Союза, если объединит экологические цели с экономической выгодой, заявила посол ЕС в Украине Катарина Матернова на международном экологическом форуме "Окружающая среда для Украины".

Автор:
Татьяна Гойденко