Украина и Польша подписали два соглашения в области окружающей среды и химической безопасности

Украина и Польша подписали два документа о сотрудничестве в сфере экологического финансирования и химической безопасности во время Конференции по восстановлению Украины URC2026.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение Минэкономики.

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Александр Краснолуцкий и президент правления Национального фонда охраны окружающей среды и водного хозяйства Польши Дорота Завадская-Степняк подписали письмо о намерениях по сотрудничеству и обмену опытом.

Договоренности предусматривают развитие экологического финансирования и подготовки Украины к администрированию структурных фондов Европейского Союза. Речь идет о создании механизмов, которые должны помочь более эффективно использовать европейские финансовые инструменты для реализации природоохранных проектов.

Кроме того, Александр Краснолуцкий и президент Бюро по химическим веществам Республики Польша Агнешка Дудра подписали меморандум о взаимопонимании в сфере химической безопасности.

Документ определяет сотрудничество по следующим направлениям:

управление ртутью;

мониторинг стойких органических загрязнителей;

создание системы предварительного обоснованного согласия (PIC) для торговли опасными химическими веществами.

В министерстве отмечают, что сотрудничество с польскими партнерами должно способствовать выполнению евроинтеграционных обязательств Украины в сфере окружающей среды и внедрению европейских стандартов экологического регулирования.

Отметим, Украина сможет внедрить экологическое законодательство Европейского Союза, если объединит экологические цели с экономической выгодой, заявила посол ЕС в Украине Катарина Матернова на международном экологическом форуме "Окружающая среда для Украины".