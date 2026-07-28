Львовщина получила от Дании 234 тонны оборудования для когенерационных установок

Для обеспечения надежной работы местных когенерационных систем Львовщина получила 234,4 тонн спецоборудования от правительства Дании. Передача гуманитарного груза прошла через распределительные хабы Минэнерго Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Назначение оборудования

Передаваемая помощь направлена на усиление энергетической инфраструктуры региона перед началом осенне-зимнего периода.

Полученное оборудование позволит:

обеспечить надежную работу когенерационных установок;

производить одновременное производство электрической и тепловой энергии;

усилить резервные генерирующие мощности Львовской области;

повысить общую энергетическую устойчивость региона.

Справочно

Когенерационные установки используются для комбинированного производства энергии. Они позволяют использовать тепло, выделяемое при генерации электроэнергии, для нужд отопления и горячего водоснабжения, что снижает расход топлива и обеспечивает локальную автономность объектов.

Ранее сообщалось, что Львовская область получила 39,7 тонн электротехнического оборудования . Поставщиком груза выступила литовская компания Litgrid AB .