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Нидерланды передали Украине партию энергетического оборудования: какие регионы получили помощь
При поддержке правительства Нидерландов и госучреждения Netherlands Enterprise Agency 6 регионов Украины – Днепропетровская, Киевская, Полтавская, Винницкая, Сумская и Черновицкая области – получили оборудование для нужд энергетического сектора.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
Что вошло в состав помощи
Переданная партия включает в себя оборудование для аварийного и планового ремонта объектов энергетики. В состав помощи вошли:
- силовые трансформаторы;
- дизельные генераторы;
- силовой кабель;
- блоки дозировки жидких реагентов.
Назначение оборудования
Полученное оборудование используется для восстановления поврежденных электросетей, резервного питания объектов критической инфраструктуры и поддержки бесперебойной работы предприятий топливно-энергетического комплекса.
Поставки осуществляются через Энергетический Хаб – логистический центр Министерства энергетики Украины. Эта структура обеспечивает взаимодействие с международными партнерами и оперативную доставку оборудования энергетикам.
Ранее сообщалось, что Нидерланды предоставят Украине 178 млн. евро на подготовку к отопительному сезону 2026/2027 годов и развитие распределенной генерации. Кроме того, осенью страна планирует передать Украине выведенные из строя газовые турбины для усиления энергосистемы.