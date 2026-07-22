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Нидерланды передали Украине партию энергетического оборудования: какие регионы получили помощь

нидерланды, украина
Нидерланды передали Украине энергетическое оборудование

При поддержке правительства Нидерландов и госучреждения Netherlands Enterprise Agency 6 регионов Украины – Днепропетровская, Киевская, Полтавская, Винницкая, Сумская и Черновицкая области – получили оборудование для нужд энергетического сектора.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Что вошло в состав помощи

Переданная партия включает в себя оборудование для аварийного и планового ремонта объектов энергетики. В состав помощи вошли:

  • силовые трансформаторы;
  • дизельные генераторы;
  • силовой кабель;
  • блоки дозировки жидких реагентов.

Назначение оборудования

Полученное оборудование используется для восстановления поврежденных электросетей, резервного питания объектов критической инфраструктуры и поддержки бесперебойной работы предприятий топливно-энергетического комплекса.

Поставки осуществляются через Энергетический Хаб – логистический центр Министерства энергетики Украины. Эта структура обеспечивает взаимодействие с международными партнерами и оперативную доставку оборудования энергетикам.

Ранее сообщалось, что Нидерланды предоставят Украине 178 млн. евро на подготовку к отопительному сезону 2026/2027 годов и развитие распределенной генерации. Кроме того, осенью страна планирует передать Украине выведенные из строя газовые турбины для усиления энергосистемы.

Автор:
Татьяна Ковальчук