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Львовщина получила от Финляндии когенерационную электростанцию мощностью 1,5 МВт

когенерационная электростанция
Львовщина получила от Финляндии когенерационную электростанцию / Министерство энергетики

Из хабов экстренной энергетической помощи Министерства энергетики Украины во Львовскую область поступила когенерационная газомоторная электростанция стоимостью €20 тыс. Оборудование предоставила финская компания Kuopion Energia Oy.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

Установка предназначена для обеспечения нужд одного из объектов критической инфраструктуры региона.

Технические характеристики

Оборудование имеет следующие технические параметры:

  • электрическая мощность составляет 1,56 МВт;
  • тепловая мощность составляет 1,5 МВт.

Такое оборудование позволяет обеспечить надежное резервное энергоснабжение объектов критической инфраструктуры при перебоях с электроэнергией.

Установка способна одновременно производить электрическую и тепловую энергию. Благодаря этому уменьшается нагрузка на общую энергосистему и увеличивается надежность предоставления жизненно необходимых услуг жителям Львовщины.

"Финляндия продолжает поддерживать украинский энергетический сектор, помогая укреплять устойчивость критической инфраструктуры и обеспечивать бесперебойную работу предприятий жизнеобеспечения", - отметили в ведомстве.

Напомним, 21 июля для защиты и ремонта поврежденной инфраструктуры Харьковская область получила партию спецоборудования общим весом 21,9 тонн. Оборудование передали ведущие предприятия Литвы

Автор:
Татьяна Ковальчук