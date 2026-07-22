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Львовщина получила от Финляндии когенерационную электростанцию мощностью 1,5 МВт
Из хабов экстренной энергетической помощи Министерства энергетики Украины во Львовскую область поступила когенерационная газомоторная электростанция стоимостью €20 тыс. Оборудование предоставила финская компания Kuopion Energia Oy.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.
Установка предназначена для обеспечения нужд одного из объектов критической инфраструктуры региона.
Технические характеристики
Оборудование имеет следующие технические параметры:
- электрическая мощность составляет 1,56 МВт;
- тепловая мощность составляет 1,5 МВт.
Такое оборудование позволяет обеспечить надежное резервное энергоснабжение объектов критической инфраструктуры при перебоях с электроэнергией.
Установка способна одновременно производить электрическую и тепловую энергию. Благодаря этому уменьшается нагрузка на общую энергосистему и увеличивается надежность предоставления жизненно необходимых услуг жителям Львовщины.
"Финляндия продолжает поддерживать украинский энергетический сектор, помогая укреплять устойчивость критической инфраструктуры и обеспечивать бесперебойную работу предприятий жизнеобеспечения", - отметили в ведомстве.
Напомним, 21 июля для защиты и ремонта поврежденной инфраструктуры Харьковская область получила партию спецоборудования общим весом 21,9 тонн. Оборудование передали ведущие предприятия Литвы