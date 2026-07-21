- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Харьковщина получила из Литвы почти 22 тонны оборудования для возобновления энергосетей
Для защиты и ремонта поврежденной инфраструктуры Харьковская область получила партию спецоборудования общим весом 21,9 тонн. Оборудование было передано ведущими предприятиями Литвы в рамках системной поддержки украинского энергетического сектора.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.
Какое оборудование поступило?
В состав поставки от Lithuania State Enterprise Ignalina Nuclear Power Plant, Ignitis gamyba и AB Energijos skirstymo operatorius вошло оборудование общим весом 21,9 тонны:
- 4 силовых трансформаторов;
- электрические двигатели;
- автоматические выключатели;
- запорная арматура;
- насосы;
- клапаны.
Полученное оборудование предназначено для проведения ремонтных и восстановительных работ, поддержки стабильной работы энергетических предприятий и повышения устойчивости критической инфраструктуры Харьковской области, которая находится под постоянными атаками.
Как отметили в ведомстве, Литва остается нашим надежным партнером, системно поддерживая украинский энергетический сектор и помогая обеспечивать его устойчивость в условиях полномасштабной войны.
Напомним, в начале июля Украина получила энергетическое оборудование из выведенных из эксплуатации европейских теплоэлектроцентралей общим весом более 3,3 тыс. тонн, а наибольшую помощь оказала Литва.