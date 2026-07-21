Харківщина отримала з Литви майже 22 тонни обладнання для відновлення енергомереж

Для захисту та ремонту пошкодженої інфраструктури Харківська область отримала партію спецобладнання загальною вагою 21,9 тонни. Устаткування передали провідні підприємства Литви в межах системної підтримки українського енергетичного сектору.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міненерго.

Яке обладнання надійшло?

До складу поставки від Lithuania State Enterprise Ignalina Nuclear Power Plant, Ignitis gamyba та AB Energijos skirstymo operatorius увійшло обладнання загальною вагою 21,9 тонни:

4 силових трансформаторів;

електричні двигуни;

автоматичні вимикачі;

запірна арматура;

насоси;

клапани.

Отримане устаткування призначене для проведення ремонтних і відновлювальних робіт, підтримки стабільної роботи енергетичних підприємств та підвищення стійкості критичної інфраструктури Харківської області, яка перебуває під постійними російськими атаками.

Як зазначили у відомстві, Литва залишається нашим надійним партнером, системно підтримуючи український енергетичний сектор та допомагаючи забезпечувати його стійкість в умовах повномасштабної війни.

Нагадаємо, на початку липня Україна отримала енергетичне обладнання з виведених з експлуатації європейських теплоелектроцентралей загальною вагою понад 3,3 тис. тонн, а найбільшу допомогу надала Литва.