ПРООН виділяє Україні понад $230 млн на термінове енергетичне обладнання

Програма розвитку ООН (ПРООН) ухвалила рішення про закупівлю та встановлення додаткового енергетичного обладнання для України на суму понад 230 млн доларів. Це допоможе відновити критично важливі енергетичні об’єкти у десятках міст після масштабних обстрілів Росії на початку року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення постійного представника України при ООН Андрія Мельника.

Передбачено постачання і встановлення потужних когенераційних установок, газотурбінного обладнання, трансформаторів, компресорних станцій, модульних котелень та іншого критично важливого оснащення для Києва, Одеси, Запоріжжя, Миколаєва, Харкова, Чернігова, Кременчука, Львова, Луцька, Шостки та інших міст.

Серед найбільших проєктів:

  • Газотурбінна установка 54 МВт на Кременчуцькій ТЕЦ (24 млн дол.)
  • Когенераційні установки для Києва на 25 МВт (20 млн дол.)
  • Одеса – 40 МВт (20 млн дол.)
  • Запоріжжя – 16,2 МВт і 20 МВт (8 млн дол.)
  • Миколаїв – 9,8 МВт (5,5 млн дол.)

Загалом, станом на початок 2026 року ПРООН вже закупила енергетичного обладнання загальною потужністю 572,3 МВт, що допомогло відновити світло, тепло та водопостачання для понад 6,6 млн українців. Це включає роботу лікарень, шкіл та муніципальних водоканалів.

Зауважимо, через наслідки російських обстрілів та зростаючий попит на потужності енергосистемі України знадобиться близько 9,5 ГВт нової генерації. Держава та бізнес мають налагодити ефективну співпрацю, щоб електростанції з’явилися швидко і саме там, де вони найбільше потрібні.

Автор:
Тетяна Гойденко