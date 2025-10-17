ПРООН та ЄІБ виділяють понад 9 млн євро на відновлення інфраструктури в Україні

ПРООН та Європейський інвестиційний банк підписали нові угоди для прискорення відновлення та модернізації соціальної і критичної інфраструктури в Україні. Програми передбачають ремонт шкіл, дитячих садків, лікарень, комунальних підприємств і систем опалення, а також технічну підтримку централізованого теплопостачання.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міністерства громад та територій.

Відновлення соціальної та критичної інфраструктури

У Вашингтоні, під час щорічних зборів Міжнародного валютного фонду та Світового банку, віце-президент Європейського інвестиційного банку Амбруаз Файоль та в.о. адміністратора Програми розвитку ООН Хаолян Сюй підписали дві нові угоди, спрямовані на прискорення відновлення та модернізації соціальної та критичної інфраструктури.

Церемонія відбулася за участі президентки ЄІБ Наді Кальвіньо, прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко та заступниці міністра розвитку громад і територій Марини Денисюк. Реалізація програм координується у тісній співпраці з Міністерством розвитку громад і територій.

Йдеться про відновлення та модернізацію понад 500 об’єктів — шкіл, дитячих садків, лікарень, комунальних підприємств і систем опалення — у більш ніж 150 громадах по всій Україні. Особливе значення має угода щодо централізованого теплопостачання через постійні атаки росії на енергетичну інфраструктуру.

Нові угоди передбачають технічну допомогу на суму понад 9 млн євро від програми ЄІБ "EU for Ukraine" для реалізації трьох програм відновлення ЄІБ та програми централізованого теплопостачання в Україні.

Протягом наступних двох років ПРООН надаватиме оперативну підтримку у впровадженні цих програм. Проєкти реалізовуватимуть громади за фінансової підтримки ЄІБ, що дозволить створити більш стійкі, ефективні та незалежні системи опалення.

Нагадаємо, у вересні розпочався третій етап програми "єВідновлення" для громадян, чиї приватні будинки було знищено та які обрали компенсацію для відбудови на власній земельній ділянці.