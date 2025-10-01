Відбудова України: держава профінансувала роботи в межах "Армії відновлення" на 2,7 млрд грн

Проєкт "Армія відновлення" активно залучає внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та тимчасово безробітних до суспільно корисних робіт. З початку дії програми у 2022 році загалом було видано 308 тисяч направлень на роботу. Фінансування цих робіт склало 2,7 мільярда гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Служби зайнятості України.

З початку поточного року видано 92 тисячі таких направлень. Працівникам за цей період сплачено 870 мільйонів гривень.

Програма дозволяє залучити безробітних до тимчасових робіт, доки кар'єрні радники шукають для них постійне працевлаштування. Перелік робіт включає відновлення критичної інфраструктури, допомогу постраждалим та будівництво оборонних споруд.

Наразі роботи активно проводяться у 19 областях України. Найбільшу популярність цей вид зайнятості має у Харківській, Донецькій, Київській, Чернігівській та Полтавській областях.

Розширення переліку робіт

Більшість областей розширюють спектр завдань. Тепер "Армія відновлення" включає:

юридична та психологічна підтримка сімей військовослужбовців (в т.ч. загиблих і зниклих безвісти);

виготовлення маскувальних сіток та окопних свічок, пошиття адаптивного одягу, ремонт військової амуніції для ЗСУ;

приготування продуктових наборів (сухпайків, батончиків, випічки) для армії;

допомога населенню (особам з інвалідністю, дітям, громадянам похилого віку).

Для прикладу, на Чернігівщині лише за два тижні цього місяця службою зайнятості видано 555 направлень на плетіння маскувальних сіток. Це становить більше половини від загальної кількості робіт "Армії відновлення" в регіоні.

Щоб долучитися до проєкту, необхідно звернутися до будь-якого центру зайнятості та подати заявку.

Нагадаємо, Кабінет міністрів підвищив оплату праці учасників суспільно корисних робіт проєкту "Армії відновлення" у прифронтових регіонах на 33% — з 12 до 16 тисяч гривень, що становить дві мінімальні зарплати.