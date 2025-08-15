"Армія відновлення": зарплату на прифронтових територіях підвищили до 16 тис. грн

Кабінет міністрів підвищив оплату праці учасників суспільно корисних робіт або так званої "Армії відновлення" у прифронтових регіонах на 33% — з 12 до 16 тисяч гривень, що становить дві мінімальні зарплати.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Державний центр зайнятості.

Суспільно корисні роботи організовуються на замовлення військових адміністрацій під час воєнного стану та спрямовані на відновлення інфраструктури, підтримку місцевого населення, допомогу ЗСУ та забезпечення стабільності громад у складних умовах.

Зазначається, що долучатися до них на прифронтових територіях можуть не лише зареєстровані безробітні та внутрішньо переміщені особи без постійної зайнятості, а й люди пенсійного віку до 70 років. Це дозволить залучити більше працівників для відбудови громад.

За даними Державної служби зайнятості, суспільно корисні роботи нині організовано у 19 регіонах України. На інших територіях розмір оплати та умови залучення залишаються незмінними.

"Це реальна підтримка громад, які страждають від обстрілів та зазнають руйнувань. Бо мова не лише про відновлення інфраструктури та допомогу постраждалим внаслідок війни, але й реальний шанс знайти роботу у регіонах. СКР - це можливість і для громади, і для людей. І такі зміни необхідні були, аби до відновлення та допомоги могли долучитися всі, хто готовий працювати для відбудови свої громад", – зазначила директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк.

Додамо, з початку року в межах урядового проєкту "Армія відновлення" було видано понад 73 тисячі направлень для тимчасово безробітних українців та внутрішньо переміщених осіб (ВПО). На оплату їхньої праці спрямовано 671 мільйон гривень.