Після п’яти років простою: в Україні відновили дорожній проєкт за понад 10 млрд грн

На Дніпропетровщині поновили роботи на 30-кілометровій ділянці траси Н-31 Дніпро – Решетилівка, яку називають першим українським хайвеєм. Проєкт вартістю 10,6 млрд грн був фактично заморожений із початку повномасштабної війни, однак тепер отримав нове фінансування та перспективу часткового відкриття руху вже до кінця 2026 року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії "Автомагістраль-Південь".

Відновлено будівництво траси Н-31

У Дніпропетровській області відновили будівництво другої черги траси Н-31 "Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка", роботи на якій були фактично заморожені протягом останніх п’яти років.

У компанії наголошують, що Дніпро залишається одним із ключових логістичних центрів країни та східним форпостом українського спротиву російській агресії, тому якісне та швидке транспортне сполучення зі столицею має стратегічне значення.

У 2022 році було відкрито рух першою ділянкою новозбудованої траси Н-31 в межах Дніпропетровської області. Ця дорога першої категорії була збудована за сучасними міжнародними стандартами, однак реалізація лише першої черги не дозволила повністю вирішити транспортні проблеми регіону.

Йдеться про 30-кілометрову ділянку від каналу Дніпро - Донбас до межі з Полтавською областю. Через зупинку будівництва транспорт і надалі змушений користуватися старою вузькою дорогою, що проходить через населені пункти та перебуває в незадовільному технічному стані.

Як зазначають у компанії, інтенсивний рух вантажного транспорту прискорює руйнування дорожнього покриття та створює додаткові ризики й незручності для місцевих жителів. Стара дорога давно потребує капітального ремонту.

До призупинення робіт у 2021 році на другій черзі будівництва було виконано значний обсяг робіт:

знято рослинний шар ґрунту;

влаштовано виїмки глибиною до 12 метрів;

відсипано понад 1,4 млн кубометрів насипів;

змонтовано 27 із 28 водопропускних залізобетонних труб різних діаметрів;

на 90% збудовано три монолітні шляхопроводи;

повністю споруджено монолітний шляхопровід тунельного типу для проїзду сільськогосподарської техніки, інші перебувають на стадії бетонування опорних стін;

змонтовано чотири металеві гофровані шляхопроводи;

облаштовано опори 600-метрової естакади;

влаштовано 6,9 км шарів основи дороги, а також 5,2 км нижніх і середніх шарів асфальтобетонного покриття.

У компанії вважають, що з огляду на високий ступінь готовності об’єкта існує можливість частково відкрити рух другою чергою траси вже до кінця поточного року, хоча й з певними обмеженнями.

Наразі будівельні роботи вже відновлено. На об’єкті виконуються:

відсипання земляного полотна та планування шлакового щебеню із застосуванням техніки з автоматизованою системою управління;

добудова одного з монолітних тунелів для забезпечення сполучення між місцевими населеними пунктами;

гідроізоляція залізобетонних труб системи водовідведення;

встановлення бортового каменю на ділянках, де вже влаштовано асфальтобетонне покриття.

Відновлення робіт на трасі Н-31 має покращити транспортне сполучення між Дніпром та центральними регіонами України, знизити навантаження на місцеві дороги та підвищити ефективність логістичних маршрутів.

Про проєкт

Проєкт будівництва нової швидкісної траси Н-31 на ділянці від каналу Дніпро - Донбас до адміністративного кордону з Полтавською областю передбачає створення сучасної транспортної інфраструктури європейського рівня.

У межах реалізації проєкту заплановано:

будівництво 14 штучних споруд, серед яких проїзди для сільськогосподарської техніки, монолітні тунелі для сполучення місцевих населених пунктів, дворівневі транспортні розв’язки та шляхопроводи;

перенесення існуючих інженерних комунікацій;

влаштування двох шарів основи дорожнього покриття зі шлакового щебеню;

влаштування шару основи зі щебенево-піщаної суміші;

влаштування шару основи зі щебенево-піщаної суміші, укріпленої цементом;

укладання трьохшарового асфальтобетонного покриття;

будівництво очисних споруд для очищення стічних вод з поверхні автомобільної дороги;

облаштування дощової каналізації;

встановлення інформаційних табло та автоматичних метеостанцій;

монтаж систем освітлення на транспортних розв’язках;

облаштування з’їздів та примикань;

встановлення бар’єрного огородження;

монтаж дорожніх знаків;

нанесення дорожньої розмітки;

благоустрій та озеленення прилеглих територій із висадкою 5,5 тисячі дерев;

встановлення систем Weight in Motion для автоматичного зважування транспорту в русі з обох боків дороги;

монтаж шумозахисних екранів.

Для будівництва дорожнього одягу планується використати майже 500 тисяч тонн шлаків, вироблених металургійними підприємствами Дніпропетровської області, що дозволить ефективно застосувати місцеві промислові ресурси.

Найскладнішим інженерним елементом проєкту стане спорудження майже 600-метрової естакади через звивисту ділянку річки Оріль у межах заповідної території. Саме цей об’єкт вважається одним із наймасштабніших і технічно найскладніших етапів реалізації всієї траси.

Нагадаємо, до 1 червня в Україні планують завершити поточні ремонти на всіх дорогах загального користування. Загалом дорожники мають оновити близько 10 млн квадратних метрів покриття.