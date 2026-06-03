Обсяги ремонту доріг у 2026 році стали рекордними за час війни

На автомобільних дорогах державного значення завершено основний етап планових ремонтних робіт. З початку 2026 року дорожники ліквідували пошкодження покриття на площі майже 14 млн кв. м, що стало найвищим показником від початку повномасштабної війни.

Про це пише Delo.ua з посиланням на повідомлення прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.

Ремонт доріг у 2026 році

Для порівняння, за аналогічний період попередніх років обсяги відновлення дорожнього покриття були значно меншими:

2022 рік – 1,3 млн кв. м.

2023 рік – 1,1 млн кв. м.

2024 рік – 0,9 млн кв. м.

2025 рік – 1,7 млн кв. м.

2026 рік – 13,9 млн кв. м

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба наголосив, що пріоритетом стали роботи на ключових транспортних артеріях країни, які забезпечують сполучення між регіонами та виконують важливу роль у логістиці з країнами Європейського Союзу.

За його словами, дороги сьогодні мають стратегічне значення не лише для комфорту громадян, а й для економіки, безпеки держави та підтримки Сил оборони. Водночас ремонтні роботи на автошляхах триватимуть і надалі.

Найбільші обсяги робіт виконано на таких маршрутах:

М-06 Київ – Чоп; М-05 Київ – Одеса;

М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ;

М-29 Харків – Красноград – Перещепине – Дніпро;

М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський.

Уряд наголошує, що відновлення та утримання транспортної інфраструктури залишається одним із ключових завдань для забезпечення стабільної роботи економіки та логістичних маршрутів в умовах війни.

Нагадаємо, у Теребовлі Тернопільської області обмежать рух транспорту на ділянці міжнародної траси М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече через капітальний ремонт мосту. Обмеження діятимуть рік.