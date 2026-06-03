Объемы ремонта дорог в 2026 году стали рекордными за время войны

На автомобильных дорогах государственного значения завершен основной этап плановых ремонтных работ. С начала 2026 дорожники ликвидировали повреждение покрытия на площади почти 14 млн кв. м, что явилось самым высоким показателем с начала полномасштабной войны.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

Ремонт дорог в 2026 году

Для сравнения, за аналогичный период предыдущих лет объемы восстановления дорожного покрытия были значительно меньше:

2022 год – 1,3 млн кв. м.

2023 год – 1,1 млн кв. м.

2024 год – 0,9 млн кв. м.

2025 год – 1,7 млн кв. м.

2026 год – 13,9 млн кв. м

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба отметил, что приоритетом стали работы на ключевых транспортных артериях страны, которые обеспечивают сопряжение между регионами и играют важную роль в логистике со странами Европейского Союза.

По его словам, дороги сегодня имеют стратегическое значение не только для комфорта граждан, но и для экономики, безопасности государства и поддержки сил обороны. В то же время ремонтные работы на автодорогах будут продолжаться и дальше.

Наибольшие объемы работ выполнены на следующих маршрутах:

М-06 Киев – Чоп; М-05 Киев – Одесса;

М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск;

М-29 Харьков – Красноград – Перещепино – Днепр;

М-21 Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский.

Правительство отмечает, что восстановление и содержание транспортной инфраструктуры остается одной из ключевых задач по обеспечению стабильной работы экономики и логистических маршрутов в условиях войны.

Напомним, в Теребовле Тернопольской области ограничат движение транспорта на участке международной трассы М-19 Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече из-за капитального ремонта моста. Ограничения будут действовать в год.