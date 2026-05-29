Россия атаковала три гражданских судна в Черном море: есть раненые

Россия совершила очередную атаку на гражданское судоходство в Черном море / Минрозвития общин и территорий

29 мая российская армия совершила очередную атаку на гражданское судоходство в Черном море, атаковав дронами три иностранных торговых судна.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

По его словам, вражеские БпЛА в течение вечера и ночи атаковали три иностранных торговых судна, двигавшихся по морскому коридору.

Кулеба рассказал в результате попаданий на борту судов, возникли пожары, которые были ликвидированы силами экипажей.

"На судне под флагом Вануату два члена экипажа получили легкие ранения — им оказали необходимую помощь. Само судно отбуксировано для проведения ремонта", - отметил министр.

Он добавил, что, несмотря на постоянные российские атаки, Украина сохраняет работу морского коридора, а порты и экипажи продолжают обеспечивать движение грузов и глобальную продовольственную безопасность.

Напомним, в ночь на 18 мая российская армия атаковали китайское торговое судно в водах Украины.

Автор:
Светлана Манько