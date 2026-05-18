Россия атаковала китайское судно в водах Украины

судно
Россияне атаковали китайское торговое судно в украинских территориальных водах. Фото: ВМС Украины

В ночь на 18 мая российская армия атаковала китайское торговое судно в водах Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил   спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Интересно, что двигало россиянами, когда они сегодня ночью решили "шахедом" оприходовать китайское торговое судно в нашем море. Прошло без жертв, но это что-то новое. "Произошла чудовищная ошибка", товарищи?" – написал он.

Позже Плетенчук добавил новые подробности. По его словам, китайское судно с китайским экипажем собиралось идти в Китай, а россияне ударили именно в тот момент.

"Ударить целенаправленно по китайскому судну с китайским экипажем перед поездкой в Китай. Да что вы знаете о "много_ходов_очка" российского диктатора. Такова она - московская дипломатия", - подчеркнул Претенчук.

ВМС Украины показали китайское сухогруз "KSL DEYANG", по которому на Одесщине РФ ударила "шахедом ". Судно ходит под флагом Маршалловых островов, а его судовладелец из КНР.

Также "Администрация морских портов Украины" сообщила, что 18 мая во время движения в порты Большой Одессы зафиксировано попадание дронов в два гражданских судна под флагами Гвинеи-Бисау и Маршалловых Островов.

На обоих судах возникли незначительные возгорания, которые экипажи оперативно ликвидировали сами по себе. Предварительно пострадавших нет.

Суда продолжили движение в порты назначения.

Напомним, в ночь на 27 апреля российская армия атаковала торговое судно RAMCO под флагом Науру.

Также в ночь на 25 апреля российские войска атаковали портовую инфраструктуру Украины. Под ударом оказались объекты на Дунае и Одесской области, а также гражданское судно под флагом Панамы.

Автор:
Светлана Манько