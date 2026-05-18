Росія атакувала китайське судно у водах України

Росіяни атакували китайське торгове судно в українських територіальних водах.

У ніч проти 18 травня російська армія атакували китайське торговельне судно у водах України.

Як пише Delo.ua, про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Цікаво, що рухало росіянами, коли вони сьогодні вночі вирішили "шахедом" оприходувати китайське торговельне судно в нашому морі. Минулося без жертв, але це щось нове. "Произошла чудовищная ошибка", товарищи?" — написав він.

Пізніше Плетенчук додав нові подробиці. За його словами, китайське судно з китайським екіпажем збиралося йти до Китаю, а росіяни вдарили саме в ту мить.

"Вдарити цілеспрямовано по китайському судну з китайським екіпажем перед поїздкою в Китай. Та що ви знаєте про "много_ходов_очка" російського диктатора. Така вона – московська дипломатія", – підкреслив Претенчук.

ВМС України показали китайське суховантажне судно “KSL DEYANG”, по якому на Одещині РФ вдарила "шахедом". Судно ходить під прапором Маршаллових островів, а його судновласник — із КНР.

Також "Адміністрація морських портів України" повідомила, що 18 травня під час руху до портів Великої Одеси зафіксовано влучання дронів у два цивільні судна під прапорами Гвінеї-Бісау та Маршаллових Островів.

На обох суднах виникли незначні загоряння, які екіпажі оперативно ліквідували власними силами. Попередньо постраждалих немає.

Судна продовжили рух до портів призначення.

Нагадаємо, у ніч на 27 квітня російська армія атакувала торговельне судно RAMCO під прапором Науру.

Також у ніч проти 25 квітня російські війська атакували портову інфраструктуру України. Під ударом опинилися об’єкти на Дунаї та в Одеській області, а також цивільне судно під прапором Панами.

Автор:
Світлана Манько