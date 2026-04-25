Понад 600 дронів і ракет: РФ вдарила по портовій інфраструктурі України та цивільному судну

У ніч проти 25 квітня російські війська продовжили атаки на портову інфраструктуру України. Під ударом опинилися об’єкти на Дунаї та в Одеській області, а також цивільне судно під прапором Панами.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на АМПУ та повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Внаслідок атаки безпілотників пошкоджено складські майданчики та адміністративні будівлі портової інфраструктури. У виробничих і диспетчерських приміщеннях вибито вікна. За попередніми даними, загорянь не сталося.

Окремо під час виходу з порту було атаковано цивільне судно, яке працювало на перевалці контейнерних вантажів. На борту виникла пожежа, яку екіпаж оперативно ліквідував власними силами. Люди не постраждали, судно зберегло морехідний стан і продовжило рух до порту призначення.

Також вночі Росія завдала ударів по інших регіонах України. У Дніпрі ракета влучила у житловий будинок. За попередньою інформацією, поранення отримали 18 людей, серед них діти. На місці працюють рятувальні та комунальні служби.

На Харківщині постраждали двоє людей, серед них дитина. Пошкоджено житлові будинки та транспортну інфраструктуру.

На Одещині, окрім портових об’єктів, ворог вдарив і по цивільній інфраструктурі. Відомо про двох постраждалих.

Загалом під час нічної атаки Росія застосувала понад 600 дронів і ракет. Українська влада назвала це черговим актом терору проти цивільного населення та критичної інфраструктури країни.

Нагадаємо, в середині квітня Росія атакувала ударними дронами портову інфраструктуру Одеської області, внаслідок чого пошкоджено склади, транспорт та об’єкти логістики. Постраждав водій вантажівки, йому надали медичну допомогу на місці.

Автор:
Тетяна Гойденко