Росія атакувала порт на Одещині: пошкоджено силоси з кукурудзою та транспорт

Росія атакувала порт на Одещині / Міністерство розвитку громад та територій України

Росія вночі атакувала ударними дронами портову інфраструктуру Одеської області, внаслідок чого пошкоджено склади, транспорт та об’єкти логістики. Постраждав водій вантажівки, йому надали медичну допомогу на місці.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

За попередніми даними, внаслідок удару пошкоджено вантажний автотранспорт, будівлю та складські приміщення. Також загорілися автобуси.

На території одного з портових операторів зафіксовано пошкодження силосів із кукурудзою, після чого виникла пожежа. До ліквідації наслідків залучені рятувальні служби.

Атака стала черговим ударом по експортній інфраструктурі півдня України. Росія системно обстрілює порти, логістичні вузли та об’єкти, пов’язані з роботою морського коридору, який залишається критично важливим для експорту агропродукції та валютних надходжень.

Для економіки України стабільна робота портів має ключове значення, оскільки через морські маршрути проходить значна частина експорту зерна, металу та іншої продукції.

Удари по портах Одещини спрямовані не лише на інфраструктурні збитки, а й на тиск на експорт та валютні доходи України. Кожна така атака підвищує ризики для логістики, бізнесу та глобального продовольчого ринку.

Нагадаємо, вночі 14 квітня російська армія атакувала об’єкти морської інфраструктури в Ізмаїлі ударними дронами. Зафіксовано кілька влучань по території порту.

Автор:
Тетяна Гойденко