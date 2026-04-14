Росія атакувала портову інфраструктуру на Одещині: пошкоджено судно під прапором Панами

Вночі 14 квітня російська армія атакувала об’єкти морської інфраструктури в Ізмаїлі ударними дронами. Зафіксовано кілька влучань по території порту.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Він зауважив, що найголовніше, що обійшлося без постраждалих. Пошкоджено окремі елементи інфраструктури та обладнання, судно під прапором Панами.

Також внаслідок одного з влучань виникла пожежа, яку оперативно ліквідували.

Кулеба зазначив, що попри чергову атаку, робота об’єкта критичної інфраструктури залишається стабільною.

Наразі на місці вже тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Нагадаємо, 10 квітня Одеська область зазнала чергової масованої атаки безпілотників по енергетичній та портовій інфраструктурі.