Россия атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области: повреждено судно под флагом Панамы

Россия атаковала объекты морской инфраструктуры в Измаиле / Министерство развития общин и территорий Украины

Ночью 14 апреля российская армия атаковала объекты морской инфраструктуры в Измаиле ударными дронами. Зафиксировано несколько попаданий по территории порта.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Он отметил, что самое главное, что обошлось без пострадавших. Повреждены отдельные элементы инфраструктуры и оборудования, судно под флагом Панамы.

Также в результате одного из попаданий возник пожар, который оперативно ликвидировали.

Кулеба отметил, что, несмотря на очередную атаку, работа объекта критической инфраструктуры остается стабильной.

Сейчас на месте уже продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Напомним, 10 апреля Одесская область подверглась очередной массированной атаке беспилотников по энергетической и портовой инфраструктуре.

Автор:
Светлана Манько