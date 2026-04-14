Россия атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области: повреждено судно под флагом Панамы
Ночью 14 апреля российская армия атаковала объекты морской инфраструктуры в Измаиле ударными дронами. Зафиксировано несколько попаданий по территории порта.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.
Он отметил, что самое главное, что обошлось без пострадавших. Повреждены отдельные элементы инфраструктуры и оборудования, судно под флагом Панамы.
Также в результате одного из попаданий возник пожар, который оперативно ликвидировали.
Кулеба отметил, что, несмотря на очередную атаку, работа объекта критической инфраструктуры остается стабильной.
Сейчас на месте уже продолжаются аварийно-восстановительные работы.
Напомним, 10 апреля Одесская область подверглась очередной массированной атаке беспилотников по энергетической и портовой инфраструктуре.