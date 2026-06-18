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В Николаеве завершили строительство новой системы водоснабжения

Николаев получил новую систему водоснабжения
Николаев получил новую систему водоснабжения

В Николаеве завершили создание новой системы водоснабжения, которая обеспечит качественной питьевой водой около 500 тыс. жителей города.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения министра развития общин и территорий Алексея Кулебы.

После разрушения магистрального водопровода в 2022 году восстановление водоснабжения стало одним из ключевых инфраструктурных проектов государства.

В пределах проекта построили около 68 км нового магистрального водопровода, три насосные станции, комплекс очистки воды и дополнительные объекты энергоэффективной инфраструктуры.

Завершающим этапом стал ввод в эксплуатацию станции предварительной очистки воды мощностью 120 тыс. кубометров в сутки. Все объекты работают в штатном режиме.

По словам Кулебы, для города было реализовано комплексное решение, включающее водопровод, насосные станции, современную систему очистки воды и инфраструктуру для ее бесперебойной работы.

Строительство станции очистки воды стоимостью около 800 млн. грн. профинансировали без привлечения дополнительных средств — за счет экономии при реализации проекта водопровода.

В Минразвитии отмечают, что это один из крупнейших инфраструктурных проектов восстановления, реализуемых в Украине во время полномасштабной войны.

Напомним, на конец ноября николаевский водопровод был на финишной прямой: станция предварительной очистки готова на 70%.

Автор:
Татьяна Гойденко