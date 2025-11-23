Запланована подія 2

Миколаївський водогін на фінішній прямій: станція попередньої очистки готова на 70% (ФОТО)

Роботи з розбудови Миколаївського водогону тривають, аби забезпечити місто не лише прісною, а й питною водою. Наразі ведеться будівництво станції попередньої очистки води на першій ділянці водогону та нових очисних споруд у Миколаєві.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Цей етап дозволить значно підвищити якість водопостачання для жителів, які очікували на повноцінну подачу питної води після підриву магістрального трубопроводу.

Станція попередньої очистки у Миколаєві зводиться поруч із застарілими спорудами, які вже не підлягають реконструкції. Роботи ведуться без відключення водопостачання для мешканців, готовність об’єкта становить 70%, завершення будівництва заплановане до кінця року.

Фінансування здійснюється за рахунок частини коштів, заощаджених під час зведення самого водогону, що дозволило продовжити інвестиції у критичну інфраструктуру без пауз.

На першій ділянці водогону також зводиться сонячна електростанція потужністю 1,5 МВт. 

"На першій ділянці водогону встановлюємо сонячну електростанцію потужністю 1,5 МВт. Вона забезпечить додаткову автономність системи та знизить залежність від мереж під час пікових навантажень. Монтаж панелей майже завершено – встановлено 90%, триває підключення", - написав очільник міністерства Олексій Кулеба.

Паралельно з цим триває будівництво сучасної станції повного біологічного та механічного очищення стічних вод у Новій Одесі потужністю 200 м³ на добу. Комплекс працюватиме за новою технологією MakBoxPro-200, забезпечуючи екологічно безпечне очищення стоків, зменшить навантаження на Південний Буг та захистить ґрунти і підземні води. Готовність об’єкта вже досягла 80%.

Миколаївський водогін уже продемонстрував можливість реалізації масштабних інфраструктурних проєктів навіть в умовах війни. Прокладено 136 км трубопроводу, збудовані сучасні насосні станції, резервні лінії енергоживлення, генератори та укриття для персоналу, що створює стійку систему водопостачання. Завдяки зниженню вартості проєкту на 25% вдалося заощадити понад 2,4 млрд грн, що дозволило профінансувати наступний етап – повноцінну підготовку питної води.

Реалізація цих проєктів створює основу для стабільного водопостачання, розвитку та відновлення Миколаївської області, забезпечуючи мешканців якісною та безпечною водою навіть у складних умовах.

Агентство відновлення зазначає, що з січня по серпень 2025 року тривало будівництво сучасного водогону для подачі 500 тисячам миколаївців прісної води, вперше з часу підриву магістрального водогону у 2022 році. З кінця серпня – вода подається на водоканал міста, з жовтня – подача безперебійна. Змонтовано 69 кілометрів водогону в дві нитки.

"120 000 м³/добу – потужності для населення, додаткові 50 000 м³/добу – на потреби зрошення полів. В проєкті враховано частотні перетворювачі, резервні лінії енергоживлення. Кожна насосна станція укомплектована генераторами, які зможуть забезпечити роботу водогону в умовах відключення енергопостачання", - йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, раніше Кулеба розповідав, що будівництво очисних споруд для Миколаєва завершать до кінця року. 

Автор:
Тетяна Гойденко