Николаевский водопровод на финишной прямой: станция предварительной очистки готова на 70% (ФОТО)

Работы по строительству Николаевского водопровода продолжаются, чтобы обеспечить город не только пресной, но и питьевой водой. В настоящее время ведется строительство станции предварительной очистки воды на первом участке водопровода и новых очистных сооружений в Николаеве.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

Этот этап позволит значительно повысить качество водоснабжения для жителей, ожидавших полноценную подачу питьевой воды после подрыва магистрального трубопровода.

Станция предварительной очистки в Николаеве возводится рядом с уже устаревшими сооружениями, которые уже не подлежат реконструкции. Работы ведутся без отключения водоснабжения жильцов, готовность объекта составляет 70%, завершение строительства запланировано до конца года.

Финансирование осуществляется за счет части средств, сэкономленных при возведении самого водопровода, что позволило продлить инвестиции в критическую инфраструктуру без пауз.

На первом участке водопровода возводится солнечная электростанция мощностью 1,5 МВт.

"На первом участке водопровода устанавливаем солнечную электростанцию мощностью 1,5 МВт. Она обеспечит дополнительную автономность системы и снизит зависимость от сетей во время пиковых нагрузок. Монтаж панелей почти завершен - установлено 90%, продолжается подключение", - написал глава министерства Алексей Кулеба.

Параллельно с этим идет строительство современной станции полной биологической и механической очистки сточных вод в Новой Одессе мощностью 200 м³ в сутки. Комплекс будет работать по новой технологии MakBoxPro-200, обеспечивая экологически безопасную очистку стоков, уменьшит нагрузку на Южный Буг и защитит грунты и подземные воды. Готовность объекта уже достигла 80%.

Николаевский водопровод уже продемонстрировал возможность реализации масштабных инфраструктурных проектов даже в условиях войны. Проложено 136 км трубопровода, построены современные насосные станции, резервные линии энергопитания, генераторы и укрытия для персонала, что создает устойчивую систему водоснабжения. Благодаря снижению стоимости проекта на 25% удалось сэкономить более 2,4 млрд грн, что позволило профинансировать следующий этап – полноценную подготовку питьевой воды.

Реализация этих проектов создает основу для стабильного водоснабжения, развития и восстановления Николаевской области, обеспечивая жителей качественной и безопасной водой даже в сложных условиях.

Агентство восстановления отмечает, что с января по август 2025 года продолжалось строительство современного водопровода для подачи 500 тысяч николаевцев пресной воды, впервые со времени подрыва магистрального водопровода в 2022 году. С конца августа вода подается на водоканал города, с октября подача бесперебойная. Смонтировано 69 километров водопровода в две нити.

"120 000 м³/сутки – мощности для населения, дополнительные 50 000 м³/сутки – на нужды орошения полей. В проекте учтены частотные преобразователи, резервные линии энергопитания. Каждая насосная станция укомплектована генераторами, которые смогут обеспечить работу водопровода в условиях отключения энерго.

Напомним, ранее Кулеба рассказывал, что строительство очистных сооружений для Николаева будет завершено до конца года.