Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,15

+0,06

EUR

48,52

--0,22

Наличный курс:

USD

42,45

42,32

EUR

49,15

48,98

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Николаевский водопровод на финишной прямой: станция предварительной очистки готова на 70% (ФОТО)

Николаевский водопровод на финишной прямой
Николаевский водопровод на финишной прямой / Министерство развития общин и территорий Украины

Работы по строительству Николаевского водопровода продолжаются, чтобы обеспечить город не только пресной, но и питьевой водой. В настоящее время ведется строительство станции предварительной очистки воды на первом участке водопровода и новых очистных сооружений в Николаеве.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

Этот этап позволит значительно повысить качество водоснабжения для жителей, ожидавших полноценную подачу питьевой воды после подрыва магистрального трубопровода.

Фото 2 — Николаевский водопровод на финишной прямой: станция предварительной очистки готова на 70% (ФОТО)

Станция предварительной очистки в Николаеве возводится рядом с уже устаревшими сооружениями, которые уже не подлежат реконструкции. Работы ведутся без отключения водоснабжения жильцов, готовность объекта составляет 70%, завершение строительства запланировано до конца года.

Финансирование осуществляется за счет части средств, сэкономленных при возведении самого водопровода, что позволило продлить инвестиции в критическую инфраструктуру без пауз.

На первом участке водопровода возводится солнечная электростанция мощностью 1,5 МВт.

Фото 3 — Николаевский водопровод на финишной прямой: станция предварительной очистки готова на 70% (ФОТО)

"На первом участке водопровода устанавливаем солнечную электростанцию мощностью 1,5 МВт. Она обеспечит дополнительную автономность системы и снизит зависимость от сетей во время пиковых нагрузок. Монтаж панелей почти завершен - установлено 90%, продолжается подключение", - написал глава министерства Алексей Кулеба.

Параллельно с этим идет строительство современной станции полной биологической и механической очистки сточных вод в Новой Одессе мощностью 200 м³ в сутки. Комплекс будет работать по новой технологии MakBoxPro-200, обеспечивая экологически безопасную очистку стоков, уменьшит нагрузку на Южный Буг и защитит грунты и подземные воды. Готовность объекта уже достигла 80%.

Николаевский водопровод уже продемонстрировал возможность реализации масштабных инфраструктурных проектов даже в условиях войны. Проложено 136 км трубопровода, построены современные насосные станции, резервные линии энергопитания, генераторы и укрытия для персонала, что создает устойчивую систему водоснабжения. Благодаря снижению стоимости проекта на 25% удалось сэкономить более 2,4 млрд грн, что позволило профинансировать следующий этап – полноценную подготовку питьевой воды.

Реализация этих проектов создает основу для стабильного водоснабжения, развития и восстановления Николаевской области, обеспечивая жителей качественной и безопасной водой даже в сложных условиях.

Фото 4 — Николаевский водопровод на финишной прямой: станция предварительной очистки готова на 70% (ФОТО)

Агентство восстановления отмечает, что с января по август 2025 года продолжалось строительство современного водопровода для подачи 500 тысяч николаевцев пресной воды, впервые со времени подрыва магистрального водопровода в 2022 году. С конца августа вода подается на водоканал города, с октября подача бесперебойная. Смонтировано 69 километров водопровода в две нити.

"120 000 м³/сутки – мощности для населения, дополнительные 50 000 м³/сутки – на нужды орошения полей. В проекте учтены частотные преобразователи, резервные линии энергопитания. Каждая насосная станция укомплектована генераторами, которые смогут обеспечить работу водопровода в условиях отключения энерго.

Напомним, ранее Кулеба рассказывал, что строительство очистных сооружений для Николаева будет завершено до конца года.

Автор:
Татьяна Гойденко