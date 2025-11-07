Качественная вода для Николаева : строительство очистных сооружений завершат до конца года – Кулеба

В Николаеве после ввода в действие нового водопровода активно продолжаются работы по возведению фильтрационных и очистных мощностей. Их завершение запланировано на конец 2025 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в интервью Укринформу.

"Николаев получил питьевую чистую воду, которую уже используют жители. Мы знаем, что люди довольны, ведь это 500 тыс. украинцев, которые получили совсем другое качество воды. И это еще не завершение проекта. Продолжается строительство фильтрационных сооружений, которые закончат в 2025 году. После их запуска вода в Николаеве будет одной из самых качественных", - заявил он.

Строительство нового водопровода удалось реализовать быстрее и эффективнее, чем планировалось.

По словам министра, первоначальная оценочная стоимость проекта составила 8,5 млрд грн, с планируемым сроком выполнения в один год.

Однако работы удалось завершить за восемь месяцев, сэкономив при этом два миллиарда гривен. Эти сбереженные средства будут направлены на строительство других водопроводов для южных областей Украины.

Напомним, в начале октября Николаев впервые с 2022 года получил централизованную поставку пресной воды. Полностью завершено строительство трубопровода общей протяженностью около 136 км, проложенного в две нити по 67,9 км каждая, готовы насосные станции и параллельно продолжаются работы по благоустройству близлежащих территорий и восстановление подъездных путей.

О Николаевском водопроводе

Николаевский водопровод стал одним из самых крупных инфраструктурных проектов государства. Построили его менее чем через год: осенью 2024-го проведена экспертиза, в феврале 2025-го стартовали работы, а уже в августе вода начала поступать в город.

Стоимость строительства Николаевского водопровода удалось снизить на 25%. Это стало возможным благодаря глубокому анализу проекта, в рамках которого выявили и исправили ряд недостатков. При этом сохранены все ключевые технические параметры, а также усилена техническая оснастка объекта.

Водопровод обеспечивает стабильную поставку очищенной воды для более 500 тысяч жителей Николаева, которые остаются без качественного водоснабжения с 2022 года.

В апреле 2022 года российские войска разрушили водопровод, которым Николаев получал питьевую воду из Днепра. Город остался без водоснабжения, а впоследствии в сеть была подана сначала соленая вода из лимана, а затем — речная вода худшего качества.