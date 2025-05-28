Будівництво водогону для Миколаєва подешевшало на понад 2,5 млрд грн

Вартість будівництва Миколаївського водогону після проведеної експертизи знижено з 8,7 до 6,2 мільярда гривень. Це дозволить державі зекономити понад 2,5 млрд грн, які планують спрямувати на інші критично важливі водопостачальні проєкти в регіонах.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінрозвитку громад і територій.

Будівництво водогону подешевшало

Вартість будівництва Миколаївського водогону вдалося зменшити на 25% — з 8,7 до 6,2 мільярда гривень. Це стало можливим завдяки глибокому аналізу проєкту, в межах якого виявили та виправили низку недоліків. При цьому збережено всі ключові технічні параметри, а також посилено технічне оснащення об’єкта.

Реалізація проєкту просувається надзвичайно швидкими темпами — вже завершено 70% будівництва. Роботи фактично стартували лише в січні 2025 року. Очікується, що вже в серпні понад пів мільйона мешканців Миколаєва знову отримають доступ до водопостачання, вперше з 2022 року.

Економія у понад 2,5 млрд грн дозволить спрямувати кошти на інші критично важливі водопостачальні проєкти в регіонах, де ситуація залишається складною. Уряд розглядає можливість перерозподілу цих коштів на подібні ініціативи.

Що відомо про оновлений проєкт

У оновлений проєкт Миколаївського водогону додали низку важливих інженерних рішень. Зокрема, нову водозабірну станцію, захисні споруди та укриття для працівників. Також передбачено подачу додаткових 50 тисяч кубометрів води щодоби для потреб фермерів і системи зрошення.

Крім того, у проєкт включили частотні перетворювачі, резервні генератори на кожну насосну станцію, систему оптоволоконного зв’язку та резервні лінії енергоживлення.

Попри це, вдалося зменшити загальну вартість будівництва, а зекономлені кошти можуть бути використані на інші об’єкти водопостачання.

Про Миколаївський водогін

Будівництво Миколаївського водогону стартувало у січні 2025 року, і наразі понад 70% основних робіт уже виконано. На об'єкті працює 550 фахівців і залучено 273 одиниці спеціалізованої техніки.

Водогін забезпечить стабільне постачання очищеної води для більш як 500 тисяч мешканців Миколаєва, які залишаються без якісного водопостачання з травня 2022 року.

Проєкт передбачає добове постачання 120 тисяч кубометрів води для населення (з другої та третьої насосних станцій) і ще 50 тисяч кубометрів — для аграрних потреб, зокрема систем зрошення.

Завершення робіт очікується вже влітку: у липні мають розпочатися пусконалагоджувальні процеси, а в серпні мешканці міста знову отримають доступ до води.

Зазначимо, "Миколаївводоканал" та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) уклали угоду про надання майже 25 млн євро на відновлення водопостачання у Миколаєві.

Довгострокове вирішення проблеми полягає в реалізації нового проєкту з водозабором з річки Південний Буг. У 2023–2024 роках Україна вже ввела в експлуатацію три масштабні водогони: Запоріжжя – Томаківка – Марганець, Марганець – Нікополь – Покров і Інгулець – Південне водосховище Кривого Рогу.

Нагадаємо, у квітні 2022 року російські війська зруйнували водогін, яким Миколаїв отримував питну воду з Дніпра. Місто залишилося без водопостачання, а згодом у мережу було подано спочатку солону воду з лиману, а потім — річкову воду гіршої якості.

А вже 6 червня російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області. Через це південні регіони залишилися без водопостачання. Люди не мали нормального доступу до чистої питної води, її постійно підвозили рятувальники.