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Миколаїв отримав 25 мільйонів євро на відновлення водопостачання
"Миколаївводоканал" та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) уклали угоду про надання майже 25 млн євро на відновлення водопостачання у Миколаєві.
Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.
Він нагадав, що головні елементи існуючої системи водопостачання та водовідведення міста вже досягли граничного терміну експлуатації.
Також через військову агресію з боку РФ значною мірою було зруйновано інфраструктуру водопостачання та водовідведення Миколаєва.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Як повідомив Сєнкевич, проєкт має вирішити наступні завдання:
- забезпечити безперебійну роботу існуючих споруд водозабору «Дніпро-Миколаїв»;
- зменшити енергоспоживання та втрати питної води.
"У результаті ми очікуємо підвищення надійності міської інфраструктури водопостачання та водовідведення, покращення якості послуг з централізованого водопостачання, зменшення втрат води у розподільчих мережах міста та підвищення енергоефективності підприємства", - зауважив очільник Миколаєва.
Звідки кошти
Як повідомив Сєнкевич, загальна орієнтовна вартість проєкту складає 33 мільйони євро. З яких:
- 10 мільйонів євро — кредитні кошти від ЄБРР;
- 5 мільйонів євро — грант від Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля;
- 9 мільйонів 800 тисяч євро — грант Спеціального фонду кризового реагування ЄБРР;
- 8 мільйонів 200 тисяч євро — субвенція із державного бюджету України на відновлення споруд водозабору «Дніпро – Миколаїв».
Сєнкевич підкреслив, що для реалізації проєкту не передбачається виділення коштів з бюджету Миколаївської міської територіальної громади.
Нагадаємо, 12 квітня на засіданні Кабінету міністрів було вирішено виділити з резервного фонду державного бюджету 125,5 млн грн для забезпечення Миколаєва питною водою.
Для відновлення мереж водопостачання в Миколаєві потрібні роки
Питна вода у кранах мешканців Миколаєва зникла 12 квітня 2022 року через перебитий російськими загарбниками водогін Дніпро-Миколаїв. Відтоді там тече лише технічна вода.
Миколаїв готується до будівництва нового водогону, який має забезпечити мешканців міста питною водою. Проєкт знаходиться в зародковому стані, тому що потребує великої суми грошей.
Повне відновлення мереж водопостачання у Миколаєві триватиме не один рік і потребує чималих коштів, заявив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.
Майже пів року після руйнування Каховської ГЕС жителі Миколаєва централізовано отримували солону воду, в результаті труби значно пошкоджені. Тепер в місті доведеться замінити значну частину системи водопостачання.