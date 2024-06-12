Миколаїв отримав 25 мільйонів євро на відновлення водопостачання

"Миколаївводоканал" та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) уклали угоду про надання майже 25 млн євро на відновлення водопостачання у Миколаєві.

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Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Він нагадав, що головні елементи існуючої системи водопостачання та водовідведення міста вже досягли граничного терміну експлуатації.

Також через військову агресію з боку РФ значною мірою було зруйновано інфраструктуру водопостачання та водовідведення Миколаєва.

Як повідомив Сєнкевич, проєкт має вирішити наступні завдання:

забезпечити безперебійну роботу існуючих споруд водозабору «Дніпро-Миколаїв»;

зменшити енергоспоживання та втрати питної води.

"У результаті ми очікуємо підвищення надійності міської інфраструктури водопостачання та водовідведення, покращення якості послуг з централізованого водопостачання, зменшення втрат води у розподільчих мережах міста та підвищення енергоефективності підприємства", - зауважив очільник Миколаєва.

Звідки кошти

Як повідомив Сєнкевич, загальна орієнтовна вартість проєкту складає 33 мільйони євро. З яких:

10 мільйонів євро — кредитні кошти від ЄБРР;

5 мільйонів євро — грант від Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля;

9 мільйонів 800 тисяч євро — грант Спеціального фонду кризового реагування ЄБРР;

8 мільйонів 200 тисяч євро — субвенція із державного бюджету України на відновлення споруд водозабору «Дніпро – Миколаїв».

Сєнкевич підкреслив, що для реалізації проєкту не передбачається виділення коштів з бюджету Миколаївської міської територіальної громади.

Нагадаємо, 12 квітня на засіданні Кабінету міністрів було вирішено виділити з резервного фонду державного бюджету 125,5 млн грн для забезпечення Миколаєва питною водою.

Для відновлення мереж водопостачання в Миколаєві потрібні роки

Питна вода у кранах мешканців Миколаєва зникла 12 квітня 2022 року через перебитий російськими загарбниками водогін Дніпро-Миколаїв. Відтоді там тече лише технічна вода.

Миколаїв готується до будівництва нового водогону, який має забезпечити мешканців міста питною водою. Проєкт знаходиться в зародковому стані, тому що потребує великої суми грошей.

Повне відновлення мереж водопостачання у Миколаєві триватиме не один рік і потребує чималих коштів, заявив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Майже пів року після руйнування Каховської ГЕС жителі Миколаєва централізовано отримували солону воду, в результаті труби значно пошкоджені. Тепер в місті доведеться замінити значну частину системи водопостачання.