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"Сіль роз'їла": у Миколаєві доведеться замінити значну частину системи водопостачання

"Сіль роз'їла": у Миколаєві доведеться замінити значну частину системи водопостачання
Солона та жорстка вода швидко руйнує всі мережі водопостачання. Фото: “Миколаївводоканал”

Майже пів року жителі Миколаєва централізовано отримували солону воду, в результаті труби значно пошкоджені. Тепер в місті доведеться замінити близько 250 км труб різного діаметра, зокрема – на 140 см.

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Про це повідомив гендиректор КП "Миколаївводоканал" Борис Дуденко, передає LIGA.net.

Водопостачання у Миколаєві було призупинено 12 квітня без попередження. Це сталося через руйнування прісного водогону з Дніпра. Відтоді місто використовувало майже пів року солону воду з Бузького лиману.

Непридатна для вживання вода почала руйнувати труби. Тепер збитки від використання солоної води гендиректор КП "Миколаївводоканал" оцінив у мільярди гривень.

"Відновлення (прісного – Delo.ua) водопостачання не зупинить процес корозії, який уже розпочався. Це шкода, яка завдана й уже невідворотна. Це не "заживе", — пояснив Дуденко.

Раніше мер Миколаєва Олександр Сєнкевич пояснював, чому неможливо оперативно ліквідовувати наслідки прориву труби. З'ясувалося, що водогін до Миколаєва — це дві паралельні труби діаметром 1,4 метра. Вага одного погонного метра труб 800 кілограмів. Тож для заміти відрізка в 10 метрів (це 8 тонн), потрібно пригнати на місце кран, а це не так просто в умовах війни.

Автор:
Віта Молодан