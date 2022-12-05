В Одесі знеструмлені всі насосні станції, ще в двох областях застосовують екстрені відключення світла

Через атаку росіян в Одесі знеструмлені всі насосні станції та резервні лінії, про це 5 грудня повідомила пресслужба "Інфоксводоканал".

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"Тому відсутнє водопостачання скрізь по нашим споживачам. Просимо зберігати спокій. Після відновлення енергоживлення ситуація із водопостачанням стабілізується. Наразі можливі перебої із зв'язком та дозвоном до контакт-центру водоканалу", — звернулися у філії до громадян.

За інформацією директора КП "Теплопостачання міста Одеси", всі міські котельні зупинені, робота буде відновлена після відновлення електро- та водопостачання

Крім того, через загрозу ракетного обстрілу в Миколаївській області застосовують екстрені відключення електропостачання.

"Надійшла команда щодо зниження навантаження на енергосистему. По Миколаївщині оперативно відключено всі 10 черг графіку стабілізаційних відключень", — йдеться в повідомленні "Миколаївобленерго".

Про схоже рішення повідомило АТ "Сумиобленерго". По всій Сумській області застосовано екстрене аварійне відключення е/е. Таке розпорядження дала НЕК "Укренерго".

В свою чергу в НЕК також прокоментували спробу РФ завдати нового масованого удару: "Повітряна тривога триває, Україна переживає восьму масовану ракетну атаку країни-терориста. На жаль, вже є влучання по обʼєктах енергетичної інфраструктури й повʼязані з цим аварійні відключення світла. Диспетчери Укренерго працюють над утриманням балансу в енергосистемі".

Нагадаємо, 5 грудня Російська Федерація знову почала завдати ударів по регіонам, ракети запускають одразу з трьох районів. В Запорізькій області зафіксували влучання в одному з сел.