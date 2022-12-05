В Одессе обесточены все насосные станции, еще в двух областях применяют экстренные отключения света

Из-за атаки россиян в Одессе обесточены все насосные станции и резервные линии, об этом 5 декабря сообщила пресс-служба "Инфоксводоканал".

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"Поэтому отсутствует водоснабжение. Просим сохранять спокойствие. После возобновления энергопитания ситуация с водоснабжением стабилизируется. В настоящее время возможны перебои со связью и дозвоном в контакт-центр водоканала", - обратились в филиале к гражданам.

По информации директора КП "Теплоснабжение города Одессы", все городские котельные остановлены, работа будет возобновлена после возобновления электро- и водоснабжения

Кроме того, из-за угрозы ракетных обстрелов в Николаевской области применяют экстренные отключения электроэнергии.

"Поступила команда по снижению нагрузки на энергосистему. По Николаевщине оперативно отключены все 10 очередей графика стабилизационных отключений", - говорится в сообщении "Николаевоблэнерго".

О подобном решении сообщило АО "Сумыоблэнерго". По всей Сумской области применено экстренное аварийное отключение э/э. Такое распоряжение дала НЭК "Укрэнерго".

В свою очередь в НЭК также прокомментировали попытку РФ нанести новый массированный удар: "Воздушная тревога продолжается, Украина переживает восьмую массированную ракетную атаку страны-террориста. К сожалению, уже есть попадания по объектам энергетической инфраструктуры и связанные с этим аварийные отключения света. Диспетчеры "Укрэнерго" работают над удержанием баланса в энергосистеме".

Напомним, 5 декабря Российская Федерация снова начала наносить удары по регионам, ракеты запускают сразу из трех районов. В Запорожской области зафиксировали попадание в одном из сел.