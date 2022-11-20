Россия выпустила по Украине 4700 ракет с 24 февраля, — Зеленский

За время полномасштабной войны российские оккупационные войска применили 4700 ракет для нанесения ударов по территории Украины. Об этом 20 ноября сообщил Президент Владимир Зеленский во время обращения к участникам Международной организации Франкофонии.

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"Сегодня 270-й день полномасштабной войны. Более 4700 ракет применила Россия. Сотни наших городов просто сожжены. Тысячи людей погибли. Сотни тысяч силой депортированы в Россию. Миллионы уехали из Украины в другие страны, спасаясь от войны", — сказал глава государства.

В начале своей речи он обратил внимание на последний массированный ракетный обстрел, зафиксированный во вторник, 15 ноября.

"Задайте себе вопрос: чем вы были заняты в этот вторник? О чем беспокоились? Что чувствовали? Для Украины этот вторник – это почти сто ракетных ударов. Сто разных ракет против наших городов. Против жилых домов. Против предприятий. Против электростанций", — сказал он Президент.

Он отметил, что из-за этой атаки более 20 миллионов человек на время остались без электроснабжения. Кроме того, отключились и реакторы на двух украинских атомных станциях – из-за поражения энергетики.

Как отметил министр энергетики Герман Галущенко, 15 ноября произошел самый массированный обстрел энергосистемы с начала войны. В основном россияне целились на объекты энергетики. В результате "Укрэнерго" ввело экстренные отключения света по всей Украине.

Впоследствии в Киеве зафиксировали наиболее масштабные отключения электроэнергии "за все время". Тогда система была ограничена почти на 523 МВт.