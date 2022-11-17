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В Киеве зафиксировали рекордные отключения электроэнергии
В столице Украины 17 ноября зафиксировали наиболее масштабные отключения электроэнергии “за все время”. В Киеве из-за российских атак на протяжении всего дня применяли экстренные отключения. Об этом в Facebook сообщил CEO компании Yasno Сергей Коваленко.
"Целый день в Киеве действуют экстренные отключения, систему ограничили почти на 523 МВт. Это отключение - антирекорд за все время. Но от нас они не зависят - сейчас у энергетиков задача обеспечить критическую инфраструктуру и стабилизировать систему, чтобы не было еще больших повреждений", – отметил Коваленко.
Он обратил внимание, что после введения экстренных и плановых отключений потребители стали чаще обращаться в колл-центр. CEO Yasno отметил, что если причина отключения э/э в ракетном ударе, то оставление жалоб не поможет в возобновлении электроснабжения.
Операторы Yasno не знают, когда применят экстренные отключения э/э и как долго они продлятся. При этом энергоснабжение после экстренных отключений восстанавливается только за указанием .Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Понимаю потребность иметь больше информации об отключениях, но когда летят ракеты над головой, то нет ответа, когда удастся вернуть свет. Ни у кого. Ни у меня, ни у сетей, ни, тем более, в первой линии поддержки. Стоит это понимать", – добавил Коваленко.
Напомним, ДТЭК опубликовала графики стабилизационных отключений электроэнергии в Киеве. Чтобы узнать, когда вероятнее всего в доме исчезнет свет, нужно ввести в график свой адрес.
Об экстренных отключениях можно узнавать, например, через чат-бот ДТЭК или чат-бот YASNO.
Чтобы избегать веерных отключений, "Укрэнерго" просит украинцев экономно потреблять электроэнергию на протяжении всего дня и особенно в пиковые часы потребления - с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.