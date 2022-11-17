В Киеве зафиксировали рекордные отключения электроэнергии

В столице Украины 17 ноября зафиксировали наиболее масштабные отключения электроэнергии “за все время”. В Киеве из-за российских атак на протяжении всего дня применяли экстренные отключения. Об этом в Facebook сообщил CEO компании Yasno Сергей Коваленко.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Целый день в Киеве действуют экстренные отключения, систему ограничили почти на 523 МВт. Это отключение - антирекорд за все время. Но от нас они не зависят - сейчас у энергетиков задача обеспечить критическую инфраструктуру и стабилизировать систему, чтобы не было еще больших повреждений", – отметил Коваленко.

Он обратил внимание, что после введения экстренных и плановых отключений потребители стали чаще обращаться в колл-центр. CEO Yasno отметил, что если причина отключения э/э в ракетном ударе, то оставление жалоб не поможет в возобновлении электроснабжения.

Операторы Yasno не знают, когда применят экстренные отключения э/э и как долго они продлятся. При этом энергоснабжение после экстренных отключений восстанавливается только за указанием .

"Понимаю потребность иметь больше информации об отключениях, но когда летят ракеты над головой, то нет ответа, когда удастся вернуть свет. Ни у кого. Ни у меня, ни у сетей, ни, тем более, в первой линии поддержки. Стоит это понимать", – добавил Коваленко.

Напомним, ДТЭК опубликовала графики стабилизационных отключений электроэнергии в Киеве. Чтобы узнать, когда вероятнее всего в доме исчезнет свет, нужно ввести в график свой адрес.

Об экстренных отключениях можно узнавать, например, через чат-бот ДТЭК или чат-бот YASNO.

Чтобы избегать веерных отключений, "Укрэнерго" просит украинцев экономно потреблять электроэнергию на протяжении всего дня и особенно в пиковые часы потребления - с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.