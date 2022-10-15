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Киевлян призывают сократить потребление электроэнергии на 35-40%
Генеральный директор субхолдинга ДТЭК D.Solutions (YASNO) Сергей Коваленко просит киевлян сократить использование электроэнергии в субботу до 35-40%.
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Об этом сообщает ДТЭК.
"Сегодня очередной трудный для энергетики день. Поэтому прошу сегодня перейти в режим максимальной экономии потребления. Наша цель для всего города Киев – 35-40% сокращения!", - отметил Сергей Коваленко.
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Напомним, что национальная энергетическая компания "Укрэнерго" предупреждает о возможных аварийных отключениях из-за сегодняшнего утреннего ракетного удара россиян по объекту энергетической инфраструктуры в Киевской области.