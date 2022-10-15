Киян закликають скоротити споживання електроенергії на 35-40%

Генеральний директор субхолдингу ДТЕК D.Solutions (YASNO) Сергій Коваленко просить киян скоротити використання електроенергії в суботу до 35-40%.

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Про це повідомляє ДТЕК.

"Сьогодні черговий важкий для енергетики день. Тому прошу сьогодні перейти в режим максимальної економії споживання. Наша ціль для всього міста Київ - 35-40% скорочення!", - зазначив Сергій Коваленко.

У ДТЕК також закликали бізнес вимикати вітринну рекламу, як внутрішню, так і вуличну.

Нагадаємо, що національна енергетична компанія "Укренерго" попереджає про можливі аварійні відключення через сьогоднішній ранковий ракетний удар росіян по об‘єкту енергетичної інфраструктури у Київській області.