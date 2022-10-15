У Києві та області можливі віялові відключення світла

Національна енергетична компанія "Укренерго" попереджає про можливі аварійні відключення через сьогоднішній ранковий ракетний удар росіян по об‘єкту енергетичної інфраструктури у Київській області.

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Про це повідомила пресслужба "Укренерго"

"Сьогодні ворог здійснив черговий варварський напад на критичну інфраструктуру. В результаті об‘єкт енергетичної інфраструктури на Київщині зазнав тяжких руйнувань", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що спеціалісти НЕК "Укренерго" вже працюють, щоб відновити надійність енергоживлення Київа та центрального регіону.

Але при цьому Диспетчерський центр "Укренерго" попереджає про можливі застосування графіків аварійних відключень, слідкуйте за повідомленнями обленерго (операторів систем розподілу).

"Просимо споживачів ощадливо споживати електроенергію, особливо з 17.00 до 23.00 години! Будь ласка, не використовуйте енергоємні електроприлади, вимкніть зайве освітлення, перенесіть прання на нічні години. Такі заходи дають нашим спеціалістам можливості якомога швидше стабілізувати ситуацію і провести необхідні відновлювальні роботи", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, задля балансування енергосистеми, пошкодженої в результаті масованого удару по Україні, з 11 жовтня компанія ДТЕК запровадила віялові відключення електрики в столиці та Київській області.

В свою чергу голова національної енергетичної компанії “Укренерго” Володимир Кудрицький повідомив, що обмеження постачання електроенергії споживачів у вигляді "віялових відключень" може тривати декілька днів.