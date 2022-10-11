У Києві та області відключатимуть світло: графік відключення по районах на 11 жовтня

Від 11 жовтня компанія ДТЕК запроваджує віялові відключення електрики в столиці та Київській області задля балансування енергосистеми, пошкодженої в результаті масованого удару по Україні.

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Про це повідомили в ДТЕК.

Як пояснюють у компанії, через пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури у Києві та Київській області сформувався певний дефіцит енергопотужності.

Віялові відключення запроваджують для балансування енергосистеми у Києві та покриття наявного дефіциту потужності на вимогу НЕК "Укренерго".

Відключення торкнуться значної частини промислових та побутових клієнтів.

Починаючи з 11 жовтня, компанія на щоденній основі заздалегідь буде оприлюднювати графіки погодинних відключень світла у Києва на сайті з адресами і часом відключення.

Очікується, що тривалість відключень не буде перевищувати 4 годин. Орієнтовний час відключень з 8:00 до 12:00 та з 20:00 до 24:00.

З графіком віялових відключень світла у Києві можна ознайомитися за посиланням.

Графіки відключення світла у Київській області за посиланням.

"Звертаємося до клієнтів з проханням не вмикати потужні електроприлади (пральні машини, бойлери, кондиціонери, електрочайники тощо) під час вечірнього піка споживання з 17:00 до 22:00. В разі необхідності – вмикайте їх після 22:00, коли споживання значно знизиться", – додали в ДТЕК.

Зазначимо, раніше голова національної енергетичної компанії “Укренерго” Володимир Кудрицький заявив, що обмеження постачання електроенергії споживачів у вигляді "віялових відключень" може тривати декілька днів.

НЕК "Укренерго" наразі ввело графіки обмежень споживачів в Києві, Чернігові, Житомирі, Черкасах.